Работа 25-ой бригады: в сети появилось полное видео поражения Су-25 ВС РФ под Марьинкой, — УНИАН

Летчик подбитого самолета успел катапультироваться, так как оборудование Су-25 позволяет "отстрелить" кресло практически с нулевой высоты.

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В сети появилось полное видео уничтожения бойцами 25-ой Десантно-штурмовой бригады российского штурмовика Су-25 возле населенного пункта Марьинка, Донецкой области. На кадрах можно заметить что летчик вражеского самолета успел катапультироваться, поэтому "вечного полета" в этот раз не получилось. Видео опубликовано Telegram-каналом УНИАН 7 апреля.

Авторы публикации обратили внимание, что на 58 секунде видео хорошо видно купол парашюта, и буквально в это же мгновение российский самолет взрывается, врезавшись в землю.

Летчик успел спастись, поскольку кресло штурмовика (К-36Л) позволяет ему катапультироваться на всех режимах, скоростях и высотах полета даже в случае, если он оказался в бессознательном состоянии. При этом выстрел катапульты пилота происходит за 0,8 секунды после нулевой секунды старта.

Кресло штурмовика Су-25, К-36Л

Напомним, информация об уничтожении вражеского Су-25 появилась 7 апреля. В сообщении Генштабе ВСУ было сказано, что самолет сбили в районе Марьинки, Донецкой области.

Нацгвардейцы бригады "Спартан" уничтожили штурмовик Су-25 из переносного зенитно-ракетного комплекса Piorun. Вражеский самолет был сбит ночью, 6 марта, в районе Бахмута в момент, когда он прикрывал подразделения российской пехоты, которые шли в наступление.