Робота 25-ої бригади: у мережі з'явилося повне відео ураження Су-25 ЗС РФ під Мар'їнкою, — УНІАН

Льотчик підбитого літака встиг катапультуватись, оскільки обладнання Су-25 дозволяє "відстрілити" крісло практично з нульової висоти.

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У мережі з'явилося повне відео знищення бійцями 25-ї Десантно-штурмової бригади російського штурмовика Су-25 біля населеного пункту Мар'їнка, Донецької області. На кадрах можна помітити, що льотчик ворожого літака встиг катапультуватися, тому "вічного польоту" цього разу не вийшло. Відео опубліковано Telegram-каналом УНІАН 7 квітня.

Автори публікації звернули увагу, що на 58 секунді відео добре видно купол парашута, і буквально цієї ж миті російський літак вибухає, врізавшись у землю.

Льотчик встиг врятуватися, оскільки крісло штурмовика (К-36Л) дозволяє йому катапультуватись на всіх режимах, швидкостях і висотах польоту навіть у разі, якщо він опинився в несвідомому стані. При цьому постріл катапульти пілота відбувається за 0,8 секунд після нульової секунди старту.

Крісло штурмовика Су-25, К-36Л

Нагадаємо, інформація про знищення ворожого Су-25 з'явилася 7 квітня. У повідомленні Генштабу ЗСУ було сказано, що літак збили у районі Мар'їнки, Донецької області.

Нацгвардійці бригади "Спартан" знищили штурмовик Су-25 із переносного зенітно-ракетного комплексу Piorun. Ворожий літак було збито вночі, 6 березня, в районі Бахмута в момент, коли він прикривав підрозділи російської піхоти, які йшли в наступ.