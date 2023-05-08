В РФ анонсировали модернизацию штурмовика Су-25: самолет получит новое вооружение

Госкорпорация "Ростех" планирует улучшить вооружение штурмовика Су-25 на основе полученного опыта войны в Украине.

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Российская государственная корпорация "Ростех" планирует доработать штурмовик Су-25 под новые способы поражения. Об этом сообщает ТАСС.

Опыт войны против Украины побудил РФ модернизировать Су-25. Штурмовик получит новые средства поражения, заявил замгенерального директора государственной корпорации Владимир Артяков. По его словам, штурмовая авиация постоянно показывает свою эффективность на поле битвы. Работы будут базироваться на Су-25СМ3, потому что он может вести стрельбу высокоточным оружием.

"Мы продолжим улучшать эту машину с учетом опыта применения в "зоне СВО", в том числе ее доработки под новые средства поражения", — заявил Артяков.

Су-25М3 – это советский/российский штурмовик, который используется для поддержки пехоты на поле битвы. Как пишут пропагандисты, основные модернизации в ПКС РФ — это Су-25СМ, Су-25СМ3 и Су-25УБ. Последний создан для обучения.

В основном российская авиация использовала Су-25 для нанесения ударов с кабрирования. Для этого нос самолета задирают, чтобы увеличить дальность поражения ракетой, однако от этого страдает точность. В последнее время штурмовики получили крылатые авиабомбы, являющиеся новой угрозой на поле боя.

Напомним, 1 мая украинские Воздушные силы показали американские неуправляемые ракеты Zuni, которые, несмотря на свой год, лучше советских аналогов.

19 апреля в ГПСУ рассказали о Бахмутском охотнике за самолетами РФ. Боец сбил два самолета: Су-24 и Су-25.