Сбил две "сушки": пограничники рассказали про бахмутского охотника за самолетами РФ (видео)

Воин Сил обороны с позывным "Гудзон" сбил из ПЗРК Stinger российский бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25.

Related video

Украинский пограничник в районе Бахмута Донецкой области уничтожил два российский самолета из ПЗРК Stinger. Об этом в среду, 19 апреля, рассказали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

В ведомстве отметили, что охота на вражеские штурмовики — призвание воина с позывным "Гудзон". На его счету два сбитых самолета: бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25.

У "Гудзона" на вражеские"сушки" свой аргумент – Stinger", — рассказали в ГПСУ

За свою меткость защитник Бахмута был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени и именным оружием.

Напомним, 14 апреля в Пентагоне объявили о том, что США выделит 215,6 млн долларов на модернизацию предприятий, которые изготавливают ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

Также напомним, в марте генерал-майор Сергей Кисилев рассказал, как входе боев в Киевской области он сбил 4 российских вертолета. Российские оккупанты активно использовали ударные вертолеты, поэтому в ВСУ создали мобильные группы с ПЗРК "Игла" и Stinger для перехвата авиации.