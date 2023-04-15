215 млн долларов: в Пентагоне выделят дополнительные деньги для производства Javelin и Stinger

В Минобороны США заявили, что уже заключено оглашение с производителем ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne. Все деньги выделят на основании Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины.

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Министерство обороны США выделит 215,6 млн долларов на модернизацию предприятий, которые изготавливают ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Об этом сообщили на сайте Пентагона.

Сообщается, что ведомство уже заключило соглашение с производителем ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne (AR). Все деньги выделят на основании Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины.

"Управление по расширению производственных мощностей и определению приоритетов инвестиций движется вперед с соответствующей срочностью для поддержки стратегических промышленных секторов, имеющих решающее значение для защиты национальной безопасности", — сказала доктор Кэтлин Хикс, заместитель министра обороны США.

В сообщении также говорится, что модернизация коснется предприятий Aerojet в штатах Арканзас, Алабама и Вирджиния.

Кроме того, в пентагоне отметили, что США предоставили украинскому правительству ракеты Javelin, Stinger и GMLRS, и модернизация объектов AR принесет пользу Министерству обороны, поскольку оно пополняет свои запасы боеприпасов.

Что касается самих предприятий, то на них изготавливаются сложные двигатели для ракет.

"Эти критически важные инвестиции позволят модернизировать производство ракетного топлива и двигателей в Соединенных Штатах, в дополнение к созданию технических и квалифицированных рабочих мест на нескольких объектах", — отметила Хикс.

Что такое Aerojet Rocketdyne

Компания США, которая проектирует и производит жидкостные ракетные двигатели. Кроме того, фирма занимается развитием систем снабжения электроэнергией и систем управления. В мае 2019 года Aerojet Rocketdyne вошла в список компаний, отобранных NASA для разработки и производства прототипов космических аппаратов для высадки на Луну.

14 апреля также стало известно, что, больше половины американцев хотят, чтобы Украина вступила в НАТО. По данным журналистов, 56% граждан США считают, что оборона Украины страны "жизненно важна" для национальных интересов их страны.

Также сообщалось, что Буданов рассказал, кому выгоден слив документов в США. По словам главы ГУР, утечка важных данных никак не повлияет на контрнаступление ВСУ. И добавил, что успех защитников Украины нужен не только нашей стране, но и странам-союзницам.