215 млн доларів: у Пентагоні виділять додаткові гроші для виробництва Javelin та Stinger

У Міноборони США заявили, що вже укладена угода з виробником ракетних двигунів Aerojet Rocketdyne. Усі гроші виділять на підставі Закону про додаткові асигнування для України.

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Міністерство оборони США виділить 215,6 млн доларів на модернізацію підприємств, які виготовляють ПТРК Javelin та ПЗРК Stinger. Про це повідомили на сайті Пентагону.

Повідомляється, що відомство вже уклало угоду із виробником ракетних двигунів Aerojet Rocketdyne (AR). Усі гроші виділять на підставі Закону про додаткові асигнування для України.

"Управління з розширення виробничих потужностей та визначення пріоритетів інвестицій рухається вперед із відповідною терміновістю для підтримки стратегічних промислових секторів, які мають вирішальне значення для захисту національної безпеки", — сказала доктор Кетлін Хікс, заступник міністра оборони США.

У повідомленні також йдеться, що модернізація торкнеться підприємств Aerojet у штатах Арканзас, Алабама та Вірджинія.

Крім того, у пентагоні зазначили, що США надали українському уряду ракети Javelin, Stinger та GMLRS, і модернізація об'єктів AR принесе користь Міністерству оборони, оскільки він поповнює свої запаси боєприпасів.

Щодо самих підприємств, то на них виготовляються складні двигуни для ракет.

"Ці критично важливі інвестиції дозволять модернізувати виробництво ракетного палива та двигунів у Сполучених Штатах, на додаток до створення технічних та кваліфікованих робочих місць на кількох об'єктах", — зазначила Хікс.

Що таке Aerojet Rocketdyne

Компанія США, яка проєктує та виробляє рідинні ракетні двигуни. Крім того, фірма займається розвитком систем постачання електроенергією та систем управління. У травні 2019 року Aerojet Rocketdyne увійшла до списку компаній, відібраних NASA для розробки та виробництва прототипів космічних апаратів для висадки на Місяць.

14 квітня також стало відомо, що більша частина американців хочуть, щоб Україна вступила до НАТО. За даними журналістів, 56% громадян США вважають, що оборона України країни є "життєво важливою" для національних інтересів їхньої країни.

Також повідомлялося, що Буданов розповів, кому вигідне зливання документів у США. За словами глави ГУР, витік важливих даних ніяк не вплине на контрнаступ ЗСУ. І додав, що успіх захисників України потрібен не лише нашій країні, а й країнам-союзницям.