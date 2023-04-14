Єдиний бенефіціар: Буданов розповів, кому вигідний злив документів у США

За словами глави ГУР, витік важливих даних ніяк не вплине на контрнаступ ЗСУ. І додав, що успіх захисників України потрібен не лише нашій країні, а й країнам-союзницям.

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Росія — єдиний бенефіціар витоку розвідданих США, який стався на початку квітня. Про це заявив Головне управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News, яке вийшло 13 квітня.

Глава розвідки зустрівся з журналістами у своєму офісі в Києві всього через кілька днів після витоку інформації в США, який аналітики охарактеризували як найсерйозніший витік даних американської розвідки за останні десять років.

Буданов розповів, що дізнався про витік інформації від своїх американських колег, щойно стався інцидент зі зливом секретних даних.

"У нас є зв'язок із відповідними службами в США і буквально з першої години ми почали розмовляти", — уточнив глава української розвідки.

Буданов також сказав про те, що немає ризику того, що це питання (витік інформації в США, — ред.) завдасть шкоди відносинам між Україною та Сполученими Штатами.

Контрнаступ ЗСУ: як на нього вплине злив розвідданих у США

Глава ГУР упевнений, що на реальні результати контрнаступу ЗСУ ця ситуація не зможе вплинути.

Крім того, Буданов підкреслив, що контрнаступ української армії та перемога у війні з РФ потрібна не тільки Україні, а й країнам-союзницям.

"Успіх цієї наступальної операції вкрай необхідний не лише українцям, а і їхнім союзникам, які забезпечують їх боєприпасами. Якими будуть результати цих дій? Думаю, що найближчим часом все це побачать і відчують", — сказав глава української розвідки.

Нагадаємо, 13 квітня в США заарештували підозрюваного нацгвардійця, який може бути причетний до зливу секретних даних. Це 21-річний Джек Тейшейра, який служить в Національній гвардії штату Массачусетс.

Ми також писали про те, що видання The New York Times 7 квітня повідомило про публікацію секретних документів Міноборони США у мережі. За даними журналістів, у документах йшлося про плани НАТО та США, а також про підготовку до контрнаступу ЗСУ.