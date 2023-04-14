Единственный бенефициар: Буданов рассказал, кому выгоден слив документов в США

По словам главы ГУР, утечка важных данных никак не повлияет на контрнаступление ВСУ. И добавил, что успех защитников Украины нужен не только нашей стране, но и странам-союзницам.

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Россия является единственным бенефициаром утечки разведданных США, которая произошла в начале апреля. Об этом заявил Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News, которое вышло 13 апреля.

Глава разведки встретился с журналистами в своем офисе в Киеве всего через несколько дней после утечки информации в США, которую аналитики охарактеризовали как самую серьезную утечку данных американской разведки за последние десять лет.

Буданов рассказал, что узнал об утечке информации от своих американских коллег, как только произошел инцидент со сливом секретных данных.

"У нас есть связь с соответствующими службами в США и буквально с первых часов мы начали разговаривать", — уточнил глава украинской разведки.

Буданов также сказал о том, что нет риска того, что этот вопрос (утечка информации в США, — ред.) нанесет ущерб отношениям между Украиной и Соединенными Штатами.

Контрнаступление ВСУ: как на него повлияет слив разведданных в США

Глава ГУР уверен, что на реальные результаты контрнаступления ВСУ эта ситуация повлиять не сможет.

Кроме того Буданов подчеркнул, что контрнаступление украинской армии и победа в войне с РФ нужна не только Украине, но и странам-союзницам.

" Успех этой наступательной операции крайне необходим не только украинцам, но и их союзникам, которые снабжают их средствами и боеприпасами. Каковы будут результаты этих действий? Думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют", — сказал глава украинской разведки.

Напомним, 13 апреля в США арестовали подозреваемого нацгвардейца ВВС, который может быть причастен к сливу секретных данных. Им оказался 21-летний Джек Тейшейра, состоящий в Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс.

Мы также писали о том, что издание The New York Times 7 апреля сообщило о публикации секретных документов Минобороны США в сети. По данным журналистов, в документах шла речь о планах НАТО и США, а также о подготовке к контрнаступлению ВСУ.