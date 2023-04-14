Больше половины американцев хотят, чтобы Украина вступила в НАТО, – опрос

По данным журналистов, 56% граждан США считают, что оборона Украины страны "жизненно важна" для национальных интересов их страны.

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Больше половины (55%) имеющих право голоса граждан США поддерживают вступление Украины и Грузии в Североатлантический Альянс. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Redfield & Wilton Strategies, проведенного 4 апреля, сообщает Newsweek.

По данным социологов, 30% респондентов решительно поддерживают вступлении Украины в НАТО, а 25% просто выступают за членство нашей страны в Альянсе.

В публикации также говорится, что каждый десятый американец против (5%) или категорически против (5%) вступления Украины в НАТО. Еще 26% участников опроса выразили безразличие к данной теме.

Кроме того, 56% опрошенных согласились с тем, что защита Украины "жизненно важна" для национальных интересов США (29% согласны и 27% полностью согласны)

Всего в социологическом исследовании приняли участие 1500 американских граждан имеющих право голоса.

Ранее мы также писали о том, что согласно данным опроса Gallup, проведенного со 2 по 22 января, 65% граждан США выступают за возвращение оккупированных Россией украинских территорий военным путем. Кроме того, 39% американцев считают, что США предоставляют ВСУ достаточно помощи.

Напомним, что по информации The Wall Street Journal от 4 апреля, членство Украины в НАТО снято с повестки дня. Вместо этого в оборонном альянсе намерены предложить Киеву "утешительную награду".

Еще мы сообщали о том, что 7 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал важные шаги НАТО касательно Украины, которые будут озвучены на саммите Альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Дипломат также призвал "не зацикливаться" на теме вступления нашей страны в НАТО, заявив, что "будет много других решений".