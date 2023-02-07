Победа или мир любой ценой: эксперты выяснили, что думают в США о войне России с Украиной, — СМИ

По словам экспертов, 31% граждан США считают, что войну следует закончить как можно скорее, даже при том, что РФ может сохранить за собой захваченные области Украины.

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Спустя год после начала российского вторжения 65% граждан США поддерживают возвращение оккупированных территорий в Украину военным путем. Об этом пишет издание The Hill со ссылкой на опрос от Gallup.

Сообщается, что американцы за освобождение Украиной своих земель, даже если это будет означать эскалацию конфликта. Правда, согласно опросу, 31% граждан США считают, что войну следует закончить как можно скорее, даже при том, что РФ может сохранить за собой захваченные области.

Издание пишет, что поддержка возвращения Украиной своей территории является самой высокой среди демократов, из которых 81% поддерживают Киев. Также думают лишь 53% республиканцев.

Также опрос показал, что 39% американцев считают, что США предлагают достаточно помощи Украине, в то время как 30% уверены, что Вашингтон делает недостаточно. При этом 28% граждан Соединенных Штатов считают, что страна отправляет Украине слишком много помощи.

По словам экспертов, республиканцы с большей вероятностью, чем демократы, считают, что США делают слишком много, в то время как большинство демократов уверены, что уровень помощи Украине достаточен.

Журналисты пишут, что Gallup опросил 1836 взрослых американцев со 2 по 22 января с погрешностью выборки плюс-минус 3 процентных пункта.

Что такое Gallup

Gallup или американский институт общественного мнения, основанный профессором-социологом Джорджем Гэллапом. Создан в 1935 году, проводит регулярные опросы населения по проблемам внутренней и внешней политики, пользуется международным авторитетом как один из наиболее надежных источников информации о состоянии общественного мнения в США.

Ранее Фокус писал, что в США показали производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Слиток из стали проходит множество этапов перед тем как его можно будет использовать гаубицами. Из-за интенсивности боевых действий в США наращивают производство боеприпасов, чтобы ими могли вести стрельбу артиллеристы ВСУ.

Еще напомним, что в Пентагоне подтвердили передачу Украине дальнобойных бомб GLSDB. Спикер оборонного ведомства США Пет Райдер рассказал, что боеприпасы, дальностью 150 км будут предоставлены Киеву в рамках программы USAI. Это значит, что Пентагон должен подписать контракт для их производства.