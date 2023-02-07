Перемога чи світ за будь-яку ціну: експерти з'ясували, що думають у США про війну Росії з Україною, — ЗМІ

За словами експертів, 31% громадян США вважають, що війну слід закінчити якнайшвидше, навіть при тому, що РФ може зберегти за собою захоплені області України.

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Через рік після початку російського вторгнення 65% громадян США підтримують повернення окупованих територій до України військовим шляхом. Про це пише видання The Hill із посиланням на опитування від Gallup.

Повідомляється, що американці за визволення Україною своїх земель, навіть якщо це означатиме ескалацію конфлікту. Щоправда, згідно з опитуванням, 31% громадян США вважають, що війну слід закінчити якнайшвидше, навіть при тому, що РФ може зберегти за собою захоплені області.

Підтримка повернення Україною своєї території є найвищою серед демократів, з яких 81% підтримують Київ. Також думають лише 53% республіканців.

Також опитування показало, що 39% американців вважають, що США пропонують достатньо допомоги Україні, тоді як 30% упевнені, що Вашингтон робить недостатньо. При цьому 28% громадян Сполучених Штатів вважають, що країна надсилає Україні надто багато допомоги.

За словами експертів, республіканці з більшою ймовірністю, ніж демократи, вважають, що США роблять надто багато, тоді як більшість демократів упевнені, що рівень допомоги Україні достатній.

Журналісти пишуть, що Gallup опитав 1836 дорослих американців з 2 по 22 січня з похибкою вибірки плюс-мінус 3 відсоткові пункти.

Що таке Gallup

Gallup або американський інститут громадської думки, заснований професором-соціологом Джорджем Геллапам. Створений у 1935 році, проводить регулярні опитування населення з проблем внутрішньої та зовнішньої політики, користується міжнародним авторитетом як одне з найбільш надійних джерел інформації про стан громадської думки у США.

Раніше Фокус писав, що у США показали виробництво артилерійських боєприпасів для України. Злиток зі сталі проходить безліч етапів перед тим, як його можна буде використовувати гаубицями. Через інтенсивність бойових дій у США нарощують виробництво боєприпасів, щоб ними могли стріляти артилеристи ЗСУ.

Ще нагадаємо, що у Пентагоні підтвердили передачу Україні далекобійних бомб GLSDB. Спікер оборонного відомства США Пет Райдер розповів, що боєприпаси дальністю 150 км будуть надані Києву в рамках програми USAI. Це означає, що Пентагон має підписати контракт їхнього виробництва.