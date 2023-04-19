Збив дві "сушки": прикордонники розповіли про бахмутського мисливця за літаками РФ (відео)

Воїн Сил оборони із позивним "Гудзон" збив із ПЗРК Stinger російський бомбардувальник Су-24 та штурмовик Су-25.

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Український прикордонник у районі Бахмута Донецької області знищив два російські літаки із ПЗРК Stinger. Про це у середу, 19 квітня, розповіли у пресцентрі Держприкордонслужби України (ДПСУ).

У відомстві зазначили, що полювання на ворожі штурмовики — покликання воїна із позивним "Гудзон". На його рахунку два збиті літаки: бомбардувальник Су-24 і штурмовик Су-25.

У "Гудзона" на ворожі "сушіння" свій аргумент — Stinger", — розповіли у ДПСУ

За свою влучність захисника Бахмута було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня та іменною зброєю.

Нагадаємо, 14 квітня у Пентагоні оголосили про те, що США виділить 215,6 млн доларів на модернізацію підприємств, які виготовляють ПТРК Javelin та ПЗРК Stinger.

Також нагадаємо, у березні генерал-майор Сергій Кисилєв розповів, як вході боїв у Київській області він збив 4 російські вертольоти. Російські окупанти активно використовували ударні вертольоти, тому у ЗСУ створили мобільні групи з ПЗРК "Ігла" та Stinger для перехоплення авіації.