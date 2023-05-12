Что делать, если есть отсрочка от призыва, но сотрудники ТЦК выдают повестку, — ответ юриста

По словам адвоката Ростислава Кравца, в случае, если сотрудники военкомата не хотят ничего слышать об отсрочке, необходимо расписаться в повестке и в дальнейшем уведомить центр комплектования о ее наличии.

Граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации в ряде случаев, но даже при наличии документа могут вручить повестку в военкомат. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что делать в таком случае и когда отсрочку могут аннулировать.

В каких случаях могут аннулировать отсрочку от мобилизации

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №76 от 27 января 2023 года, отсрочку от мобилизации могут аннулировать в следующих случаях:

истечение срока его действия;

выполнение предприятием, учреждением, организацией мобилизационного задания (приказа) или его отмена;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства продукции, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения нужд ВСУ, других воинских формирований;

лишение уполномоченным органом статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

ликвидация органа власти или предприятия, учреждения или организации;

освобождение лица, подлежащего призыву на военную службу, из органа власти или предприятия, учреждения или организации.

Что делать, если есть отсрочка от мобилизации, но сотрудники военкомата вручают повестку

По словам юриста, если у гражданина есть отсрочка от мобилизации, но ему на работе или на улице вручают повестку в Территориальный центр комплектования (военкомат), необходимо сообщить сотрудникам ТЦК, что у вас есть такой документ и предоставить его при наличии такового.

Если сотрудники ТЦК все равно намерены вручить повестку, адвокат советует не вступать с ними в спор и не оказывать сопротивление.

"Я советую сообщить тем лицам, которые вручают повестку, что у вас есть основания для отсрочки. Есть, например, отсрочка — вы проходите дневное обучение или вы не достигли еще 27-и лет. Или, к примеру, вы никогда не служили, вы многодетный отец, есть кто-то на содержании, погибли ваши родственники во время АТО/ООС или во время военных действий", — рассказал Кравец.

По словам адвоката, если сотрудники военкомата настаивают на получении повестки даже при наличии отсрочки, нужно расписаться в документе. В дальнейшем нужно подготовить перечень документов, которые дают право на отсрочку и в письменном виде уведомить военкомат о том, что у вас есть отсрочка. Если у гражданина по закону есть право на отсрочку, но нет соответствующего документа, необходимо направить в ТЦК заявление с просьбой предоставить отсрочку от мобилизации.

"Если у вас уже есть право на отсрочку, я бы советовал заблаговременно направить такое заявление для получения отсрочки от мобилизации. Не нужно ждать, пока вам вручат повестку", — добавил Кравец.

По его словам, в случае, если сотрудники военкомата насильно вас отвозят в ТЦК, необходимо сообщить об этом в полицию и потребовать предоставить бесплатного адвоката.

Напомним, ранее 11 мая СМИ сообщали о том, что в Украине военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут получить оповещение от военкомата. Целью оповещения от военкомата может быть уточнение информации, однако если военнообязанный проигнорировал повестку, которая прилагалась к оповещению, то неявка в ТЦК и СП влечет за собой ответственность.