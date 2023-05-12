"Отрицательное наступление": Минобороны РФ удалило пост о бегстве бригады ВС РФ из Бахмута (фото)

Российское командование назвало врагами тех, кто говорил об оставлении 72-ой бригадой ВС РФ боевых позиций в районе Бахмута. Первым об этом сказал в "день победы" 9 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В Минобороны России заметили информацию о бегстве подразделений Вооруженных сил России из Бахмута и заявило в Telegram о "вражеских" вбросах. Фокус посмотрел статистику и выяснил, что пост министерства был удален 12 мая в 11:48.

Первым о бегстве 72-ой бригады регулярных подразделений российских войск в районе южнее Бахмута сообщил 9 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Информация, распространенная Telegram-каналами о бегстве отдельных подразделений ВС РФ из Артемовска (Бахмута) не соответствует действительности. По состоянию на 10.00 12 мая 2023 года абсолютно все подразделения ВС РФ находятся на вверенных им позициях", — писали в пресс-центре.

Минобороны утверждало, что все сведения о бегстве ВС РФ вбрасывают "враги"

Далее министерство утверждало, что все сведения о бегстве захватчиков распространяется противниками с целью наведения паники.

"Призываем всех отталкиваться только от официальной информации", — заключили в Минобороны РФ.

Бригада регулярных войск РФ покинула позиции под Бахмутом

Евгений Пригожин 9 мая заявил, что 72-я бригада сбежала в полном составе. Поэтому оголился фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров.

"Хорошо, мы его заблокировали кое-как", — отмечал глава ЧВК и обвинил российское командование в том, что они делают "абсолютно все, чтобы фронт посыпался".

Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ 9 мая показывали видео бегства ВС РФ с нескольких позиций возле Бахмута. Украинские штурмовики ликвидировали 64 захватчика, еще 87 получили ранения, в том числе и "вагнеровцы".

Во время штурма позиций оккупанты потеряли военную технику, боекомплекты, минометы и несколько БМП. Украинский командир с позывным "Ролло", батальон которого участвовал в нападении на ВС РФ под Бахмутом 8 мая, заявил, что первыми убегали "вагнеровцы", а не кадровые военные.

"Ролло" сказал, что украинские военные потратили два часа, чтобы убедить россиян сдаться.

"Пригожин хотел обвинить в неудаче российскую армию, но они были хорошими солдатами и упорно сражались. Пригожин лжец", — добавил командир.

Австрийский военный аналитик Том Купер назвал причины бегства россиян. Это происходит из-за отсутствия ротации в армии России и активности ВСУ на Бахмутском направлении.

Пригожин приглашал министра обороны России Сергея Шойгу посетить Бахмут

Вражеские подразделения последние 5 месяцев не проводили ротацию в районе Бахмута и истощили силы. Купер отмечает, что в город посылали десятки тысяч осужденных, но после понесенных потерь пришлось уменьшать полки и бригады до размера роты (200-300 человек).

Напомним, что 11 мая Евгений Пригожин приглашал министра обороны России Сергея Шойгу посетить Бахмут. Пригожин акцентировал внимание, что его наемники якобы контролируют 95% города.

В американском Институте изучения войны считают, что Пригожин постепенно теряет поддержку Кремля из-за конфликтов с Минобороны и присвоением себе победы в Бахмуте.