Слишком сильное давление Запада может "испортить" наступление ВСУ, – Ходжес

По словам экс-генерала, те, кто говорит о решающей битве для Украины, на самом деле вообще не хочет видеть украинскую победу.

Весь мир ожидает начало украинского наступления. Однако слишком сильное давление со стороны Запада может повредить операции. Об этом заявил бывший генерал армии США Бен Ходжес в комментарии для Business Insider.

Никто не знает, когда начнется наступательная украинская операция после месяцев жестоких боев на востоке Украины. Однако в мире нарастают ожидания того, чего Украина может достичь. Некоторые политики в США начали говорить, что битва будет решающей для ВСУ.

Из-за таких заявлений украинские официальные лица, а также сам президент Владимир Зеленский выразили опасение, что контрнаступление может не оправдать глобальные ожидания. Потому бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес говорит, что давление может навредить Украине.

"Я бы отверг разговоры о том, что у Украины есть только один шанс, что если она не нокаутирует, то это все, и все скажут "очень плохо" и перестанут их поддерживать", — сказал Ходжес.

Более того, по мнению экс-офицера политики, которые говорят, что помощь Украине исчезнет в случае неудачного наступления на поле боя, на самом деле "не хотят видеть победы Украины". Война в Украине касается не только Киева и Москвы, но Европы. Поэтому Запад должен помогать Украине в соблюдении международных правил на глобальном уровне.

"Если мы не хотим держаться вместе и помочь Украине победить Россию, тогда мы действительно не ценим эти вещи", — заявил генерал.

Но в целом Бен Ходжес выражает сдержанный оптимизм, потому что, несмотря на давление, Украина приближается к своему наступлению.

Напомним, 12 мая в Минобороны Украины подтвердили продвижение ВСУ под Бахмутом на 2 километра.

Также 12 мая в батальоне "Айдар" заявили, что силы обороны "насыпали" российским оккупантам под Ивановским, поэтому кафиры панически покинули позиции.