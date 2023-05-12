Оборона Бахмута: в ВСУ показали, как БПЛА "Армии дронов" помог уничтожить танк РФ (видео)

Глава Минцифры подчеркнул, что дрон Mavic, который стоит несколько тысяч долларов, в очередной раз помог военным уничтожить танк противника, стоящий миллионы.

Украинские военные продолжают успешно применять на фронте беспилотные летательные аппараты: на днях в окрестностях Бахмута с помощью Mavic они уничтожили танк противника. Соответсвующее видео было опубликовано в Фейсбуке 12 мая на странице общего проекта Минобороны, Минцифры, Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и UNITED24 "Армия дронов".

На видео видно, как бойцы 14 Отдельного Стрелкового Батальона благодаря дрону Mavic обнаружили вражеский танк в окрестностях Бахмута и скорректировали огонь артиллерии.

Танк ВС РФ сначала задымился, а потом в нем сдетонировал боекомплект. Машину вместе с экипажем охватил столб огня.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в свою очередь добавил, что беспилотник, который стоил несколько тысяч долларов помог украинским военным уничтожить танк ВС РФ, стоящего миллионы долларов.

Что собой представляют БПЛА Mavic

Mavic — это серия беспилотных летальных аппаратов фирмы DJI.

В корпус квадрокоптера встроено множество датчиков, которые отслеживают местоположение, дистанцию до других объектов, уровень заряда аккумулятора. Отличительной особенностью является небольшой размер.

Пилотируется с помощью приложения для iOS или Android-устройств. Дрон способен развить скорость до показателей 18 метров за секунду.

Главным преимуществом для покупателей DJI Mavic являются его относительно компактные размеры, которые позволяют переносить квадрокоптер в сложенном состоянии.

Кроме того, это — первый квадрокоптер, которым можно управлять с помощью жестов.

Во время боевых действиях используется для разведки на тактическом уровне, сохраняя жизни личного состава, и для корректировки огня.

Напомним, 10 мая стало известно, что украинская "Армия дронов" уничтожила российскую технику на $1 млрд. По словам руководителя Госспецсвязи, всего проект "Армия дронов" благодаря украинцам собрал средства на закупку 3,5 тысячи беспилотников.

А 4 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина подготовила 10 тысяч операторов беспилотников. По словам вице-премьера, военно-политическое руководство страны также намерено запустить 60 ударных рот беспилотников и трансформировать доктрину применения БПЛА.