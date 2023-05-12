Черноморский флот и полиция Петербурга готовятся к новым атакам украинских БПЛА

Во новый петербургский отдел попали стрелки и технические специалисты, бывавшие ранее на оккупированных украинских территориях. В то же время в Черноморском флоте создали единое информационное поле для предотвращения диверсий.

В полиции Петербурга появился специальный отдел, обеспечивающий безопасность в воздухе во время проведения массовых мероприятий. Об этом в ведомстве сообщили "РБК" сегодня, 12 мая.

"Сотрудники выполняют разнообразные задачи. Это мобильные патрули, задача которых — задерживать операторов БПЛА. Это и группы стрелков, вооруженные снайперскими винтовками и карабинами. Это и специальные технические группы, которые используют технические средства подавления и нейтрализации дронов. В состав нового подразделения прежде всего принимались сотрудники полиции, побывавшие в служебных командировках на новых территориях", — рассказал журналистам представитель полиции.

В материале говорится, что подразделение начало деятельность 9 мая. Тогда, по данным СМИ, на крышах построек были размещены пять снайперских пар и две группы с противодронными электромагнитными ружьями, а также правоохранители патрулировали улицы с целью выявить операторов БПЛА.

"Результатом работы подразделения при содействии коллег из других силовых ведомств стало отсутствие событий в праздничный день", — заявили в министерстве внутренних дел РФ.

Также атаки беспилотников боятся в Черноморском флоте. СМИ передали, что командующий Виктор Соколов заявил о формировании единого информационного поля. Инициативу объяснили диверсиями со стороны "киевского режима" в Крыму.

"В сложившейся ситуации противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам Черноморского флота и критической инфраструктуры на территории Крыма. Для своевременного оповещения сил было сформировано единое информационное поле, в которое включены в частности самолеты и вертолеты морской авиации флота", — рассказал журналистам Соколов.

Командующий Черноморским флотом отметил, что для усиления ПВО базирования привлекли дополнительные средства. Также, по его словам, на полуострове было проведено наращивание средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей.

Напомним, 7 мая оккупационные власти Крыма сообщили о громких взрывах. По версии захватчиков, ночью ВСУ атаковали полуостров более 10 беспилотниками.

Ранее, 4 мая, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге сел неизвестный БПЛА. В медиа сообщили, что он взлетел во время репетиции парада, и предположили, что его заглушили специальными средствами.