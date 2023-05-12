Минус 190 оккупантов: противник на Бахмутском направлении обескровлен, — Череватый

По словам спикера Сухопутный войск ВСУ, украинским защитникам на разных участках фронта на Бахмутском направлении удалось отбросить врага от 250 метров до 1,5 километра.

За минувшие сутки на Бахмутском направлении произошло 40 боестолкновений — враг потерял 190 солдат убитыми, 244 оккупантов получили ранения, а 15 попали в плен. Таким образом противник измотан, а его подразделения обескровлены, заявил 12 мая спикер Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Также уничтожены три танка, боевая машина пехоты, три гаубицы "Мста-Б" и 5 складов с боеприпасами. Это свидетельствует о том, что наша оборонительная операция продолжается успешно, враг истощается и обескровливается. Ни один дедлайн "вагнер" не выполнил, Бахмут не захвачен", — рассказал полковник.

По его словам, наемникам из ЧВК "Вагнер" не помогает и то, что измотанные в длительных боях подразделения подменяют частями регулярных войск ВС РФ, десантными и мотострелковыми. Поскольку зачастую личный состав таких подразделений был набран из числа мобилизованный и потому имеет низкую мотивацию. Кроме того успехи ВСУ не добавляют уверенности оккупантам, отметил Череватый.

"В результате успешных боевых действий на разных направлениях враг разбит и отброшен на расстояние от 250 метров до 1,5 километра — Бахмут держится, и наши защитники уничтожают врага и местами гонят его", — подытожил спикер ВСУ.

Напомним, Министерство обороны Украины 12 мая впервые подтвердило продвижение вперед подразделений Сил обороны на Бахмутском направлении. По словам замминистра главы ведомства Анны Маляр, за прошлую неделю украинские защитники не уступили врагу ни одной позиции в Бахмуте.

Пресс-служба 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" сообщила, что 11 мая украинские бойцы подразделения отбили у врага территории к югу от села Ивановское (Красное). Во время боя враг понес ощутимые потери — были разбиты 4 ОМСБр и 374 ОСБ Вооруженных сил РФ.