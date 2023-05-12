Готовятся к новой Нормандии: партизаны проникли на ключевые укрепления в ВС РФ в Крыму (фото)

Участники движения "Атеш" оценили готовность россиян к отражению десанта и рассказали, где есть бреши в их обороне.

В пятницу, 12 мая, агенты партизанского движения "Атеш" заявили, что им удалось проникнуть на ключевые фортификационные сооружения оккупантов в Крыму.

"Мы присутствуем на возведении линий на многих участках, в том числе в Красноперекопске, Джанкое, Межводном и на многих других участках", – говорится в сообщении.

Также партизаны опубликовали в сети фотографии, которые им удалось сделать, и карты с пометками.

"Недавно мы проникли в село Молочное возле Евпатории. Мы оценили степень готовности оккупантов к отражению возможного десанта с моря. Мы отметили как организована оборона, где расположены огневые точки и где брешь в их обороне", – сообщили партизаны.

По их мнению, россияне готовятся к новой Нормандии, но получат новый Херсон. "Крым готовится к украинскому курортному сезону", – добавили участники "Атеш".

Что известно о движении "Атеш"

"Атеш" — это военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории РФ. Его создали крымские татары и украинцы в сентябре 2022 года. За время своего существования партизаны заявляли, что провели несколько успешных операций по ликвидации российских военных в Симферополе и на территории оккупированного Крыма.

Напомним, 8 мая члены движения "Атеш" опубликовали фотографии из московской части "Росгвардии". Они отметили, что взрывы и диверсии в России, которых становится все больше, – результат работы партизан.

13 марта партизаны "Атеш" взорвали железнодорожные пути в оккупированной Херсонской области. Это должно было помешать поставкам российских захватчиков.