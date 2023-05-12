Уехали на фронт: новый австралийский Bushmaster в эксплуатации бойцов ВСУ (видео)

Бронеавтомобиль Bushmaster используется украинскими бойцами для защиты личного состава от обстрелов российских захватчиков.

Бойцы Вооруженных сил Украины показали в эксплуатации новый австралийский бронеавтомобиль Bushmaster. Видео 12 мая опубликовал Telegram-канал Karymat.

На видео видно, что техника новая и на ней нет повреждений. В соцсети предположили, что бронемашина американского производства отправится в зону боевых действий.

Характеристики бронеавтомобиля Bushmaster

Колесный полноприводный бронеавтомобиль изготовлен в Австралии компанией Thales Australia. Он был презентован в 1998 году для Австралийских Сил Обороны. Техника способна транспортировать 9 солдат с запасами пищи (270 л воды) и патронов на 3 дня автономного сопротивления.

Броня может противостоять 5,56-мм и 7,62-мм шарам стрелкового оружия, обломкам гранат, патронов, взрыву мины с 6 кг взрывчатого вещества. Защита может быть усилена установкой навесной брони, которая обеспечивает защиту от бронебойных шаров калибра 7,62 мм.

На вооружении у техники 12,7 мм пулемет или 40 мм автоматический гранатомет. Транспортное средство получил двигатель Caterpillar 3126E. Развивает скорость по шоссе в 100 км/ч.

Напомним, 4 мая в соцсети показали дорогу на Бахмут. На видео можно увидеть перевернутый Bushmaster и подбитый БТР M113. Также был зафиксирован якобы уничтоженный бронеавтомобиль Dingo ATF, используемый подразделениями Бундесвера, но также на вооружении и других армий мира, в том числе Вооруженных сил Украины.

Также 21 апреля нардеп Юрий Мысягин показал бронеавтомобили Bushmaster на службе в Вооруженных Силах Украины. Австралия, по словам народного депутата от "Слуги народа", уже передала около 90 таких транспортных средств. Он не указал, в какой локации украинские защитники применяют соответствующую технику. Также неизвестно, какие подразделения ее эксплуатируют.