"Легендарное оружие, которым громили Гитлера": ВСУ показали видео применения пулемета Browning M2 на фронте (видео)

Оружие, изготовленное в США, очень эффективно против российской пехоты, регулярно штурмующей позиции украинских защитников.

Пулемет Browning M2 помог союзникам одолеть во Второй мировой войне войска Третьего рейха Адольфа Гитлера, а теперь позволяет украинцам уничтожать российских захватчиков, руководимых Владимиром Путиным. Видео эксплуатации вооружения было опубликовано в Telegram центре стратегических коммуникаций.

В сообщении говорится, что пулемет Browning M2 является универсальным оружием. Именно благодаря этому обстоятельству он стал самым массовым в своем классе.

"В калибре 50BMG существует множество боеприпасов, которые перекрывают все потребности, начиная от обычных и бронебойных до бронебойно-воспалительно-разрывного", – говорится в сообщении.

Оружие, изготовленное в США, очень эффективно против российской пехоты, регулярно штурмующей позиции украинских защитников. Также пулемет может уничтожать небронированную или легкобронированную технику, катера, не слишком защищенные укрепления и вертолеты.

Характеристики пулемета Browning M2

Вес — 58,6

длина — 165 см

Эффективная дальность – 2000 метров

калибр — 12,7 мм

темп стрельбы — 484-635 выстрелов в минуту

Украинские защитники проверили в реальных боях это эффективное оружие. По мощности Browning M2 можно практически сопоставить с малокалиберной пушкой.

Напомним, бойцы 21 ОМБр Вооруженных сил Украины 21 апреля показали обучение с крупнокалиберными пулеметами ДШК. Вооружение способно даже противодействовать танкам и наводит ужас на вражескую пехоту, постоянно наступающую на украинские позиции. Пулеметчики 21-й отдельной механизированной бригады совершенствуют навыки стрельбы из 12,7 мм оружия.

Также 12 мая в соцсети показали, что Силы обороны Украины получили на вооружение американский ЗРК Avenger. Комплекс имеет вооружение ракеты 4/8 FIM-92 Stinger, а также установлен 12,7 мм пулемет Browning M2. Система Avenger также использовалась Корпусом морской пехоты США. Вооружение установлено на модифицированном тяжелом Humvee. Башня имеет две пусковые установки Stinger.