Силы обороны Украины получили на вооружение американский ЗРК Avenger, – соцсети (видео)

Комплекс имеет вооружение ракеты 4/8 FIM-92 Stinger, а также установлен 12,7 мм пулемет Browning M2.

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Для борьбы с российскими захватчиками украинские защитники получили американский ЗРК Avenger. Видео с соответствующей техникой опубликовал Telegram-канал Karymat.

В кадре можно увидеть, что бойцы уже тренируются на современной технике. В сообщении не указано, какое подразделение использует боевую машину.

Характеристики ЗРК Avenger

Самоходный зенитно-ракетный комплекс с пулеметом Avenger изготовлен в США. Йог задача – обеспечивать мобильную противовоздушную оборону малой дальности для наземных подразделений от крылатых ракет, самолетов и вертолетов на малых высотах, а также беспилотных летательных аппаратов разных типов. Система Avenger также использовалась Корпусом морской пехоты США. Вооружение установлено на модифицированном тяжелом Humvee. Башня имеет две пусковые установки Stinger, каждая из которых способна запускать до 4 инфракрасных/ультрафиолетовых управляемых ракет в быстрой последовательности. Особенность техники заключается в том, что ее можно подключить к системе командования, управления, связи и разведки передовой зоны противовоздушной обороны (FAAD C3I), позволяющей передавать внешние радиолокационные треки и сообщения в огневую часть, чтобы сообщить наводчику.

Главное вооружение – 4/8 FIM-92 ракеты Stinger. Также установлен 12,7 мм пулемет Browning M2. Двигатель Detroit Diesel cooled V-8 имеет мощность в 135 л.с. Развивает скорость транспортного средства в 89 км/ч.

Напомним, 8 мая в соцсети показали последствия попадания ракетой AGM-88 HARM в российский ЗРК ТОР на фото. Ракета была запущена с адаптированного украинского истребителя Су-27. Начало старта процесса оснащения отечественных самолетов Воздушных сил ВСУ этим видом вооружения неизвестно.

Также 27 апреля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что второй дивизион ЗРК Patriot уже работает в Украине. Система способна сбивать баллистические ракеты РФ, а его задачи в Украине – прикрытие стратегических объектов и критической инфраструктуры, особенно атомных электростанций.