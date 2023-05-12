В боях за Бахмут погиб чемпион Украины по хоккею Александр Хмель (фото)

Федерация хоккея Украины сообщает, что Александр с первых дней вторжения РФ отправился защищать Украину сначала в отрядах столичной теробороны, после чего отправился в самые горячие точки столкновений.

В пятницу, 12 мая в боях за Бахмут во время выполнения боевого задания погиб 42-летний уроженец Киевской области Александр Хмель, который в недавнем прошлом был знаменит как хоккеист и тренер украинских спортивных сборных. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины.

Спортивная и военная карьера Героя

Александр Хмель родился 6 декабря 1980 года в Броварах Киевской области. С 1997 года на профессиональном уровне выступал в составе столичного "Беркута". Более 18 лет его жизни заняла спортивная карьера в хоккее.

Фото: Sport.ua

За годы своей профессиональной карьеры Александр выступал за множество команды, среди которых киевские "Сокол" (1998-1999, 2003), "Льдинка" (2000) и "Генералы" (2013-2015), а также много других.

В 2005-м году Хмель стал серебряным призером национального чемпионата с "Днепровскими Волками", в 2006-м и 2009-м выигрывал бронзу, а в 2007 году он стал чемпионом Украины, играя в составе АТЕКа.

Пресс-служба сообщает, что после завершения игровой карьеры Хмель продолжал выступления на любительском уровне, а также работал работал главным тренером украинских сборных по хоккею.

Александр отправился на войну с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов. Он начал служить в отряде киевской теробороны, а затем перешел в отряды ВСУ, где выполнял боевые задания в горячих точках столкновений с РФ.

1 мая погиб американский доброволец Купер "Харрис" Эндрюс. Он попал в засаду российских оккупантов, в момент когда эвакуировал людей из Бахмута.

Также напомним, 9 мая стало известно, что под Бахмутом в Донецкой области погиб журналист и видео-репортер AFP Арман Солдин, который освещал события в войне Украины с РФ.