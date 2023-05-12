Вероятность значительного успеха контрнаступления Украины высока, — президент Чехии

По словам экс-главнокомандующего чешской армией и главного советника генсека НАТО, контрнаступательная операция Украины может быть сопряжена со значительными потерями, если российские силы будут грамотно действовать в обороне. Но у войск РФ достаточно проблем с обеспечением.

Президент Чехии и бывший генерал НАТО Петр Павел заявил о высокой вероятности того, что ожидаемое контрнаступление Украины окажется успешным. Об этом сообщает Sky News.

ВСУ будут пытаться освободить свои территории от оккупантов. Вместе с тем он отметил, что контрнаступательная операция может быть сопряжена со значительными потерями, если российские силы будут грамотно действовать в обороне.

В своем интервью 12 мая в резиденции в Пражском граде 61-летний президент сказал, что Украине нужна поддержка для вступления в НАТО и Евросоюз, но это также продолжительный процесс, хотя все же переговоры о присоединении к ЕС могут начаться уже в текущем году.

Украина получит самолеты

Павел, который был главнокомандующим чешской армией, а также главным военным советником генсека НАТО в 2015-2018 годах, считает, что Украине в конечном итоге передадут западные истребители, в которых нуждается страна.

Он также сказал, что их не поставили к началу контрнаступления, поскольку в приоритете были другие вооружения и боеприпасы.

"Безусловно, есть большие надежды на успех украинского контрнаступления, потому что Украина мотивирована, хорошо подготовлена, военнослужащие опытные и у них определенно нет таких проблем, которые испытывает российская армия", — сказал Павел.

Проблемы войск РФ

По словам Павла, российские силы столкнулись с серьезными сложностями, относящимися к тыловому обеспечению. У военнослужащих оккупационных войск низкий моральный дух, но также не стоит ждать того, что оборона посыпется.

"Россия успела подготовить относительно качественную и глубоко эшелонированную оборону на ряде рубежей, которая при эффективном использовании может стоить Украине больших потерь", — пояснил он.

Какие территории освободит Украина

По его словам, пока сложно говорить о масштабах территорий, которые Украина может вернуть, поскольку все не всегда идет, согласно плану.

"Но, думаю, вероятность значительного успеха украинских сил действительно высока", — добавил чешский президент.

На днях испанское издание El Mundo составило карту контрнаступления Украины, которая может с помощью тройного удара застигнуть оккупантов врасплох.

Также сообщалось, что британская разведка назвала оружие, с помощью которого российские войска планируют остановить контрнаступление ВСУ.