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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Разведка Британии назвала оружие, которым РФ хочет остановить контрнаступление

Разведка Британии назвала оружие, которым РФ хочет остановить контрнаступление
Фото: Эхо Кавказа | Разведка Британии назвала оружие, которым РФ хочет остановить контрнаступление

По мнению британских военнослужащих, Россия могла приостановить массированные обстрелы Украины, пытаясь восстановить резервные запасы ракетного вооружения.

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Россия рассматривает крылатые ракеты в качестве ключевого оружия, которые может сорвать ожидаемое контрнаступление ВСУ. Об этом пишет Министерство обороны Великобритании в Twitter сегодня, 12 мая.

Как отмечается в сводке, корабли Черноморского флота ВМФ России в ночь с 8 на 9 мая выпустили по территории Украины восемь крылатых ракет SS-N-30a SAGARIS (калибр ракеты) впервые с 9 марта 2023 года. Вплоть до марта корабли ВМФ России часто запускали эти ракеты.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, приостановила использование этого оружия, потому что хотела восстановить свои резервные запасы.

В краткосрочной перспективе Россия, вероятно, рассматривает крылатые ракеты как ключевой потенциал для нанесения ударов вглубь Украины, чтобы сорвать ожидаемые украинские контрнаступления. В более стратегическом плане Россия считает, что крылатые ракеты играют важную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО.

"Как использовать это дефицитное и дорогое оружие — одна из многочисленных дилемм, с которыми сталкиваются российские командиры, потому что война на Украине длится намного дольше, чем они изначально планировали", — отмечают в Минобороны Британии.

12 мая на фоне ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины советник министра обороны Алексей Копытко опубликовал загадочный пост с фотографией министра Алексея Резникова и анонсировал плохие новости для россиян.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может наступать из-за нехватки западного оружия, поставки которого до сих пор ожидаются.

Также напомним, 11 мая американские журналисты выяснили, что Силы обороны Украины начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.