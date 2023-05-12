Силы обороны Украины начали "формировать" операции накануне контрнаступления, — CNN

По словам журналистов, речь идет о нанесении ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил.

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Силы обороны Украины начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на собственные источники среди официальных лиц США.

По словам журналистов, речь идет о нанесении ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил. Эта стандартные процедуры перед такими операциями.

По словам высокопоставленного военного представителя США, эти подготовительные операции могут продолжаться в течение многих дней, прежде чем начнется основная часть запланированного украинского наступления.

Сообщается, что такие операции по "формированию" также могут быть предназначены для того, чтобы сбить противника с толку.

Напомним, что ВСУ показали брошенные позиции россиян под Бахмутом. По словам нардепа Юрия Мысягина, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады "Азов" получили трофейные боеприпасы в результате удачного штурма вражеских флангов.

Кроме того, как сообщалось, что Украина формирует резерв кадров для деоккупированных территорий. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что правительство ищет десятки тысяч патриотических специалистов для работы в деоккупированных регионах, в частности, в Крыму. Она рассказала, что в ближайшее время будет принято соответствующее постановление.

Также командир ВСУ рассказал, кто первым из россиян сбежал с поля боя в Бахмуте. По словам украинского защитника, российские военные из регулярных войск храбро сражались в ближнем бою. ВСУ потребовалось больше двух часов, чтобы взять их в окружение и заставить сдаться.