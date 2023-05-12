Сили оборони України почали "формувати" операції напередодні контрнаступу, — CNN

За словами журналістів, йдеться про завдання ударів по складах зброї, командним центрам, бронетанковим та артилерійським системам, щоб підготувати поле бою для наступаючих сил.

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Сили оборони України почали "формувати" операції напередодні контрнаступу. Про це пише видання CNN із посиланням на власні джерела серед офіційних осіб США.

За словами журналістів, йдеться про завдання ударів по складах зброї, командним центрам, бронетанковим та артилерійським системам, щоб підготувати поле бою для наступаючих сил. Ця стандартна процедура перед такими операціями.

За словами високопоставленого військового представника США, ці підготовчі операції можуть тривати протягом багатьох днів, перш ніж розпочнеться основна частина запланованого українського наступу.

Повідомляється, що такі операції з "формування" також можуть бути призначені для того, щоб збити противника з пантелику.

Нагадаємо, що ЗСУ показали покинуті позиції росіян під Бахмутом. За словами нардепа Юрія Мисягіна, бійці 3-ї окремої штурмової бригади "Азов" здобули трофейні боєприпаси внаслідок вдалого штурму ворожих флангів.

Крім того, як повідомлялося, що Україна формує резерв кадрів для деокупованих територій. Віцепрем'єр Ірина Верещук повідомила, що уряд шукає десятки тисяч патріотичних фахівців для роботи у деокупованих регіонах, зокрема у Криму. Вона розповіла, що найближчим часом буде ухвалено відповідну постанову.

Також командир ЗСУ розповів, хто першим із росіян втік із поля бою в Бахмуті. За словами українського захисника, російські військові з регулярних військ хоробро билися у ближньому бою. ВСУ знадобилося більше двох годин, щоб взяти їх в оточення та змусити здатися.