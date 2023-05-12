"Война — путь обмана": у Резникова намекнули на контрнаступление ВСУ в ближайшие дни (фото)

Советник министра оборонного ведомства Алексей Копытко призвал доверять только официальным источникам информации и анонсировал плохие новости для российских оккупантов.

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На фоне ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины советник министра обороны Алексей Копытко опубликовал загадочный пост с фотографией министра Алексея Резникова и анонсировал плохие новости для россиян. Соответствующее сообщение Копытко опубликовал в пятницу, 12 мая, на своей Facebook-странице.

Советник призвал доверять только проверенным источникам информации и процитировал автора военной стратегии "Искусство войны" Сунь-цзы.

Пост Алексея Копытко в Facebook Фото: Скриншот

"Фотоэтюд: Министр обороны Украины составляет список плохих новостей для дорогих россиян на завтра. В ближайшие дни призываю черпать информацию только из официальных источников. И не давать волю эмоциям. Война — путь обмана", — написал Копытко.

Зеленский намекнул на то, что контрнаступление придется отложить

11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может наступать из-за нехватки западного оружия, поставки которого до сих пор ожидаются.

"С [тем, что у нас есть] мы можем идти вперед и добиться успеха. Но мы потеряли бы много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", — сказал Зеленский.

Напомним, бывший главарь пророссийских боевиков Игорь Стрелков-Гиркин сделал неутешительный прогноз относительно анонсированного контрнаступления ВСУ и предположил, что украинская армия может захватить несколько российских городов.

Также напомним, 11 мая американские журналисты выяснили, что Силы обороны Украины начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления. По данным СМИ, речь идет о нанесении ударов по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам, чтобы подготовить поле боя для наступающих сил.

Также 11 мая вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что правительство ищет десятки тысяч патриотических специалистов для работы в деоккупированных регионах, в частности, в Крыму.