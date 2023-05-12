"Війна — шлях обману": в Резнікова натякнули на контрнаступ ЗСУ найближчими днями (фото)

Радник міністра оборонного відомства Олексій Копитко закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації та анонсував погані новини для російських окупантів.

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На тлі очікуваного контрнаступу Збройних сил України радник міністра оборони Олексій Копитко опублікував загадковий пост з фотографією міністра Олексія Резнікова та анонсував погані новини для росіян. Відповідне повідомлення Копитко опублікував у п'ятницю, 12 травня, на своїй Facebook-сторінці.

Радник закликав довіряти лише перевіреним джерелам інформації та процитував автора військової стратегії "Мистецтво війни" Сунь-цзи.

Пост Олексія Копитко у Facebook Фото: Скріншот

"Фотетюд: Міністр оборони України складає список поганих новин для дорогих росіян на завтра. Найближчими днями закликаю черпати інформацію лише з офіційних джерел. І не давати волю емоціям. Війна — шлях обману", — написав Копитко.

Зеленський натякнув на те, що контрнаступ доведеться відкласти

11 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не може наступати через брак західної зброї, постачання якої досі очікується.

"З [тим, що у нас є] ми можемо йти вперед і досягти успіху. Але ми втратили б багато людей. Я думаю, що це неприйнятно. Тож нам потрібно почекати. Нам все ще потрібно трохи більше часу", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, колишній ватажок проросійських бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін зробив невтішний прогноз щодо анонсованого контрнаступу ЗСУ та припустив, що українська армія може захопити кілька російських міст.

Також нагадаємо, 11 травня американські журналісти з'ясували, що Сили оборони України почали "формувати" операції напередодні контрнаступу. За даними ЗМІ, йдеться про завдання ударів по складах зброї, командним центрам, бронетанковим та артилерійським системам, щоб підготувати поле бою для наступальних сил.

Також 11 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомила, що уряд шукає десятки тисяч патріотичних фахівців для роботи у деокупованих регіонах, зокрема у Криму.