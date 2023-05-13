На войне погиб художник-декоратор фильма "Памфир" Владимир Черный (фото)

По словам жены Владимира, он пошел воевать добровольцем, хотя его документы в центре комплектации потеряли.

На фронте погиб военнослужащий ВСУ, украинский художник-декоратор Владимир Черный, который ранее работал над декорациями фильма "Памфир". Об этом 12 мая написала в Facebook его супруга Елена Билецкая.

По ее словам, Владимир пошел служить добровольцем, хотя в центре комплектации потеряли его документы. Он погиб в пять утра 9 мая.

"Ты погиб Любимый Героем, в бою с россиянами. В 5 часов утра 9 мая", — написала она.

Женщина рассказала, что Владимир освобождал украинские города от оккупантов, вытаскивал раненых товарищей с поля боя, а также готовил для сослуживцев на полевой кухне. А в свободное время фотографировал цветы и помогал животным.

"И да,.. ты стал Супервоином.. ходил сам на позиции.. Проводил по самым опасным местам военных, стрелял по врагу, вытаскивал раненых собратьев с поля боя, и хорошо заливал жир за ворот россиянам. Увольнял наши города… Варил вкусные борщи взвода, выслушивал бедняжек, заступался", — написала Елена.

На смерть воина отреагировали на странице фильма "Памфир" в Instagram. По словам команды создателей кинокартины, Владимир был абсолютно предан своему делу, талантливым, неутомимым и любящим человеком.

"Все, что вы видели в кадре, было создано также и руками Владимира", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус писал, что в марте на экраны украинских кинотеатров вышла криминальная драма "Памфир". Это дебютная полнометражная лента режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Фильм сделан в копродукции с Польшей, Францией и Чили.