Вдохновили весь мир: американские военные рассказали о главном оружии украинцев

По словам полковников армии США, Украина получила около 600 видов вооружений от Запада. Главное то, что ВСУ готовы их использовать, чтобы победить врага.

Полковник армии США Дейв Батлер и полковник Мартин О'Доннеллом заявили, что Украина получила большое количество современных вооружений от Запада. Россияне "будут удивлены", когда ВСУ пустят все это в дело. Об этом пишет "РБК-Украина".

По словам Батлера, Силы обороны Украины показали себя очень хорошо, сопротивляясь российскому вторжению.

"Так что я думаю, что техники и боеприпасов, а на самом деле – решимости, у украинцев будет достаточно, чтобы продолжать защищать свою страну от российской агрессии", — сказал он.

По словам О'Доннелла, Украина получила около 600 видов вооружений от Запада. Украинские военные прекрасно справляются с тем, чтобы все это освоить. Он отметил, что среди них нет оружия, которое может полностью изменить ситуацию на поле боя. Однако самое главное то, что у украинцев есть решимость использовать все 600 видов вооружения, чтобы победить врага.

"В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили", — сказал он.

Батлер также рассказал о самолетах F-16 для Украины. По его словам, они очень дорогие, а денег, которое правительство США выделяет для Украины, недостаточно. Если бы Вашингтон сосредоточился на передаче истребителей, то ВСУ не смогли бы получить необходимые системы ПВО.

Ранее журналисты CNN сообщали, что ​​РФ пыталась с помощью "Кинжала" уничтожить систему Patriot возле Киева. Сигналы радаров Patriot, с помощью которых обнаруживаются воздушные угрозы, позволяют противнику определять координаты ЗРК. По данным США, российские силы смогли установить местонахождение ЗРК Patriot в районе Киева.

Кроме того, напомним, что Залужный раскрыл подробности подготовки к большой войне с РФ. По словам главнокомандующего ВСУ, по состоянию на конец февраля было сделано все для того, чтобы минимизировать потери в случае российской агрессии. Это был огромный комплекс мер с привлечением многих людей.