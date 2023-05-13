Успешные контратаки: аналитики ISW подтвердили локальные успехи ВСУ в Бахмуте (карта)

По словам аналитиков, украинские силы действительно добились успехов к северо-западу от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой.

Украинские военные добились определенных успехов в Бахмуте, применяя локальные контратаки. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 12 мая говорится, что российские войска спасаются от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища, что примерно в 4 километрах к северо-западу от Бахмута.

Сообщается, что биолокационные кадры подтверждают, что украинские силы действительно добились успехов к северо-западу от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой. Также один из российских военкоров заявил, что части 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ потеряли свои позиции в районе между Григоровкой и Дубово-Васильевкой.

Однако, как сказано в отчете, в Минобороны России заявили, что части 4-й отдельной мотострелковой бригады и 200-й отдельной мотострелковой бригады отбили все атаки в районе Берховки с "учетом всех благоприятных условий".

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Силы обороны Украины начали приближаться к Берховке. Так, ВСУ удерживают позиции в пределах 500 м от северо-западной черты Бахмута.

Кроме того, как отметили аналитики, российские военкоры заявили, что украинские войска контратакуют в направлении Хромово, Богдановки и Клищевки.

Битва за Бахмут Фото: ISW

Напомним, что 12 мая стало известно, что полицейские получили ранения во время обстрела в Бахмуте. По данным пресс-службы МВД, в ходе артобстрела пострадали правоохранители, которые несут службу в Бахмутском районе. А средство индивидуальной защиты спасло жизнь украинских защитников.

Кроме того, сообщалось, что спикер ВСУ сказал, что ВС РФ и ЧВК "Вагнер" отбросили на 1,5 километра вблизи Бахмута. Украинским воинам удалось уничтожить три танка Т-72, БМП, один беспилотник, три орудия "МСТА Б" и пять полевых складов с боеприпасами.