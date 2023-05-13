Кулеба и Блинкен обсудили необходимость поставок Украине F-16

По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом глава МИД написал в Twitter.

"Я разговаривал с @SecBlinken о координации последующих поставок оружия, нашего сотрудничества с Глобальным Югом и создания Специального трибунала. Я обратил пристальное внимание на важность предоставления Украине F-16 и шаги, необходимые для начала подготовки украинских пилотов", – говорится в сообщении.

Соединенные Штаты готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется, – подтвердил Госсекретарь США

Блинкен подтвердил разговор, написав, что Вашингтон будет и дальше поддерживать Украину.

"Прекрасно поговорить сегодня с моим другом, министром иностранных дел @DmytroKuleba о том, как Соединенные Штаты могут продолжать поддерживать военные усилия Украины. Соединенные Штаты готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал Госсекретарь США в Twitter.

Блинкен и Кулеба также обсудили контрнаступление ВСУ

Кроме того, в пресс-службе госдепа США отметили, что Блинкен и Кулеба также обсудили контрнаступление Сил обороны Украины, в том числе и то, как участие международных партнеров может способствовать его успеху.

"Блинкен заявил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе и подтвердил обязательство США призвать Россию к ответу", — говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что украинская армия получит истребители F-16, но вопрос зависит от результатов контрнаступления.

Также Фокус писал, что глава Минобороны Украины Алексей Резников называл вопрос поставок истребителей F-16 "самой дорогой историей".