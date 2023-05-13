Германия намерена передать Украине вооружение на сумму около 2,7 млрд евро, — Spiegel

Федеральное правительство хочет значительно расширить свою поддержку Киева путем крупнейшей поставки оружия с начала войны.

Германия планирует передать Украине новый пакет военной помощи на сумму около 2,7 миллиарда евро, что станет самой большой помощью страны с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом сообщает Spiegel.

В частности, в список войдут 20 БМП Marder, 30 танков Leopard 1, 18 гаубиц, 4 системы IRIS-T-SLM и сотни управляемых ракет этого ЗРК.

Кроме того, Берлин хочет помочь Украине в разведке позиций врагаПланируется поставка до 200 разведывательных беспилотников. Также ФРГ планирует передать 100 защищенных боевых машин, которые в первую очередь будут использоваться для транспортировки войск на фронт и более 100 машин логистической поддержки.

Это крупнейший пакет вооружений, предоставленный Германией для усиления Вооруженных сил Украины с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

По информации Spiegel, этот пакет военной помощи будет объявлен параллельно с вручением премии Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому в воскресенье в Аахене. Возможно глава Украины сам приедет в Германию на церемонию награждения.

Напомним, немецкий концерн Rheinmetall создаст совместно с "Укроборонпромом" предприятие в Украине по ремонту и производству танков.

Ранее Фокус писал, что 3 мая в Совете ЕС заявили, что Европейские страны-союзницы Украины согласовали единый механизм закупки снарядов для украинских военных.