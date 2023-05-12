Будут делать танки: Rheinmetall и "Укроборонпром" создали предприятие в Украине

Концерн, с целью ремонта и производства танков прямо в Украине основал совместное предприятие с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Партнеры рассматривают возможность строительства нового завода.

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Немецкий концерн Rheinmetall создаст совместно с "Укроборонпромом" предприятие в Украине по ремонту и производству танков, сообщает издание Handelsblatt сегодня 12 мая.

Сообщается, что это может быть совершенно новый завод, построенный с ноля.

"Rheinmetall будет ремонтировать и производить танки в Украине. Концерн основал с этой целью совместное предприятие с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Партнеры рассматривают возможность строительства нового завода", — сообщает издание со ссылкой на собственные источники.

Напомним, 9 мая в Rheinmetall заявили, что намеренны производить танки, ПВО и снаряды в Украине. Гендиректор компании тогда подчеркнул, что эта помощь Украине рассчитана на среднесрочную и долгосрочную перспективу возможности самостоятельно защититься. Инвестиции в будущие заводы будут поступать от украинского государства.

Напомним, издание Handelsblatt 5 мая сообщило, что Rheinmetall обещает производить до 600 тысяч снарядов в год для украинских войск.

Также 15 марта генеральный директор Rheinmetall опроверг свое заявление о поставках в Украину ПВО Skynex.

Напомним, 3 мая в Совете ЕС заявили, что Европейские страны-союзницы Украины согласовали единый механизм закупки снарядов для украинских военных.