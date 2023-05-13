Приманки для обмана ПВО. У ВСУ появились американские ADM-160 MALD, – СМИ

Как заявили в "представительстве ЛНР в СЦКК", во время ракетного обстрела Луганска 12 мая ВСУ применили две крылатые ракеты Storm Shadow и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD.

В субботу, 13 мая, в соцсетях появилось изображение, которое свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины получили и уже используют небольшие ложные цели воздушного базирования ADM-160 производства США или MALD. Соответствующее фото было опубликовано в Twitter, а также рядом российских Telegram-каналов.

СМИ отмечают, что обломки ложных ракет ADM-160 MALD были обнаружены в городе Луганске после мощного обстрела. Так называемое представительство ЛНР в СЦКК также сообщило, что, по уточненной информации, во время ракетного обстрела города 12 мая ВСУ применили две крылатые ракеты Storm Shadow и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD.

Что такое ADM-160 MALD?

Как пишет The Drive, все модификации MALD представляют собой небольшие крылатые ракеты, используемые для обмана средств ПВО противника, а не для их кинетической атаки.

В зависимости от конкретного варианта, эти ложные цели применяются для подавления вражеских радаров или иным образом вводят в заблуждение их операторов, "притворяясь" обычным самолетом или дозвуковой крылатой ракетой.

Приманки заставляют их думать, что угрозы приближаются с разных направлений, часто отвлекая внимание и ресурсы от реальных угроз.

Характеристики ADM-160 MALD

длина корпуса – 2,38 метра,

размах крыльев – 0,65 метров,

стартовая масса – 45 кг,

дальность полета – от 460 км до 575 км, в зависимости от модификации.

Разработчики специально создали ADM-160 маленького размера, чтобы даже одного самолета хватало для массированного запуска. По американским расчетам, на F-16 можно подвесить 4 таких "ложных цели" – на штурмовик А-10 – сразу 12, на B- 52 – до 16, пишет Defence Express.

По мнению издания, если Киев действительно получил ADM-160 MALD, то это своеобразная сенсация. Это выглядело бы как минимум логичным шагом и хорошим дополнением к крылатым ракетам Storm Shadow, поставленным Великобританией.

Представители Пентагона отказались комментировать журналистам The Drive данные о возможной поставке ADM-160B MALD, ссылаясь на то, что они "из соображений оперативной безопасности не комментируют поставки всех передаваемых Украине предметов".

Напомним, 13 мая росСМИ сообщили, что произошел взрыв в бывшей академии МВД в поселке Юбилейный Артемовского района Луганска. В здании с 2015 года базировались российские военные. Пропагандисты уверяют, что для атаки применялись крылатые ракеты Storm Shadow.

Также российские пропагандисты писали, что вечером 12 мая в оккупированном Луганске ранения получил депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий. Кроме того, сообщалось, что якобы в тот же день ранения получили шестеро детей.