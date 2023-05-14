Еще 30 танков Leopard: Германия отправила ВСУ самый большой пакет военной помощи, — Зеленский

По словам президента Украины, немецкие системы ПВО, артиллерия и танки приближают момент победы над Россией. Берлин также хочет помочь украинской армии с разведкой позиций врага и отправит 200 дронов.

Германия предоставила Украине самый большой пакет военной помощи с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом написал 14 мая в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

"Немецкие системы ПВО, артиллерия, танки и БМП спасают украинские жизни и приближают нас к победе. Германия – надежный союзник. Вместе приближаем мир", — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Германия продолжит поддерживать Украину политически, в военном и финансовом смыслах, пока это будет необходимо.

Немецкий журнал Der Spiegel 13 мая писал, что в пакет военной помощи Украине от Берлина войдут 20 БМП Marder, 30 танков "Leopard 1", 18 гаубиц, 4 системы IRIS-T-SLM и сотни управляемых ракет к этой системе ПВО.

В планах у Германии — помощь ВСУ с разведкой позиций врага. Берлин планирует отправить до 200 разведдронов и 100 защищенных боевых машин для транспортировки войск на фронт.

Президент Украины прибыл в Германию после визита в Рим. В Берлине он встречался с немецким коллегой Франк-Вальтер Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.

Напомним, что правительство Германии одобрило план закупки 50 БМП Puma. Стоимость заказа — 1,5 миллиарда евро.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 5 мая сказал, что его страна совместно с Германией передаст Украине до 80 танков Leopard 1.