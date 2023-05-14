"Не то, чем он хочет гордиться": пилот ВСУ приблизился к рекорду легендарного аса Ивана Кожедуба

По словам пилота штурмовика Су-25, каждый раз, садясь за штурвал, он думает о тех, кто находится на передовой, ведь от его работы иногда зависит их жизнь.

Один из пилотов Воздушных сил ВСУ в настоящее время совершил более 300 боевых вылетов, что составляет наибольшее количество среди пилотов Воздушных сил ВСУ. Об этом в сети рассказала жена летчика, имя которого не называется по объективным причинам.

"Сегодня мой муж совершил свой 300-й боевой вылет. Это — самое большое личное количество среди летчиков всех Воздушных сил. Это больше, чем совершил самый известный летчик Иван Кожедуб во время Второй мировой войны, но каждый раз он отмечает, что это не то, чем бы ему хотелось гордиться", — написала она.

По словам жены пилота, она гордится своим мужем.

"Перед каждым новым полетом есть страх и это мимолетное мнение "а вернусь ли я на этот раз?". Снова и снова, садясь в самолет, он вспоминает своих павших побратимов и постоянно повторяет, "мы не имеем права на ошибку, ведь там, на передке, нас ждут наши ребята", — рассказывает женщина.

Следует отметить, что легендарный украинский летчик и наиболее результативный ас авиации времен Второй мировой войны Иван Кожедуб до конца войны совершил 330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях сбил 64 самолета врага. Свое последнее воздушное сражение, в котором он сбил два FW-190, Кожедуб провел в небе над Берлином.

Напомним, что пилот истребителя Воздушных сил ВСУ Дмитрий Шкаревский получил тяжелые ранения во время массированной ракетной атаки 10 февраля 2023 года. Его самолет подбили, и он вспыхнул. Летчику удалось катапультироваться.

Ранее в сети показали яркие фото тех, кто держит украинское небо. Пилоты ВСУ позировали на фоне военной техники, а также есть кадры с боевых вылетов.

Средний возраст украинских пилотов — примерно 28 лет, также младшие, по 22-23 года, которые уже выполняют боевые задания на востоке и юге Украины.