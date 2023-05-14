"По сложности 1 метр как 10 км": Маляр отрапортовала о продолжении продвижения ВСУ в Бахмуте

По словам замминистра обороны, украинские военные смогли захватить более 10 вражеских позиций на южной и северной окраинах Бахмута, также зачистили лес рядом с Ивановским.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении при всех обстоятельствах.

14 мая Маляр сообщила, что подразделения Сил обороны за день захватили более 10 российских позиций на северной и южной окраинах Бахмута, кроме того, зачистили большую площадь лесного массива в районе Ивановского. Бойцы берут в плен российских оккупантов по разным направлениям.

"Кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимает всю остроту ситуации. Это когда 1 метр по сложности выполнения задач стоит 10 км", — написала Маляр.

Она также добавила, что в самом Бахмуте очень жарко. Российские оккупанты стянули все свои силы, чтобы пробовать дальше продвигаться. Тактика врага – уничтожать все на своем пути, поэтому продолжаются адские бои. Анна Маляр отметила, что бойцы действуют на грани возможностей, но профессионально.

Командует операцией генерал-полковник Александр Сырский. По утверждению Маляр, генерал принимает решение и контролирует ситуацию. Вместе с ним руководят бойцами бригадные генералы Богомолов и Игнатов. Они реализуют общий план украинской операции.

Пока российские оккупационные силы не способны окружить Бахмут, а также одержать "громкую победу" на этом направлении, резюмировала Маляр.

Ситуация в Бахмуте по состоянию на 8 мая Фото: deepstatemap.live Ситуация на Бахмутском направлении 14 мая (к заявлению Маляр) Фото: deepstatemap.live

Напомним, 14 мая в Офисе президента заявили о перехвате инициативы в Бахмуте — это прелюдия к контрнаступлению украинской армии.

Также 14 мая в ВСУ заявили, что если удастся сломить российское сопротивление, то кафиров будут окружать в Бахмуте.