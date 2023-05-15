ВСУ заняли новые позиции под Бахмутом, в городе не прекращаются бои, — DeepState (фото)

По информации портала, в районе Богдановки и Ступки украинские защитники смогли занять новые позиции, которые ранее были под контролем противника. В Генштабе ВСУ говорят об ожесточенных боях и непрекращающихся штурмах ВС РФ.

Российские оккупанты потеряли очередные позиции в районе Бахмута Донецкой области, однако в городе продолжают продвигаться. На этом направлении продолжаются ожесточенные бои. Об этом свидетельтсвуют данные интерактивной карты DeepState по состоянию на 15 мая.

Украинским силам обороны удается продолжать продвижение возле Бахмута и они выбили российских оккупантов с позиций, которые они занимали продолжительное время.

К примеру, около Богдановки, как можно увидеть на скриншоте, противник потерял более километра своих позиций. Также Вооруженные силы Украины оттеснили россиян в урочище Ступки.

ВСУ продолжают добиваться успехов в районе Бахмута Фото: deepstatemap.live ВСУ продолжают добиваться успехов в районе Бахмута Фото: deepstatemap.live

А вот что касаемо непосредственно Бахмута, то у россиян есть продвижения в городе. По данным карты они прошли вперед по Леваневскому.

"Врагу до сих пор удается иметь частичный успех в Бахмуте. Несмотря на проблемы в окрестностях, боевики незаконного ЧВК "Вагнер" продолжают бои в Бахмуте. В Клещиевке были ликвидированы два высокопоставленных офицера РФ и склад с БК", — отмечают аналитики.

Ситуация в Бахмуте: что говорят в Генштабе

По информации украинской стороны, враг продолжает вести наступательные действия на этом направлении и тяжелые бои за город идут дальше. Кроме того, по состоянию на 15 мая российские оккупанты вели наступательные действия в районе населенных пунктов Григорьевка, Богдановка и Предтечине.

"Нанес авиационных ударов возле Ивановского и Ступочек. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Красное, Константиновка, Дружба, Северное, Торецк, Шумы Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 мая в сети появилось видео, как российские воины из 72-й бригады Вооруженных сил РФ царапают с позиций под Бахмутом. Вместе с регулярной армией РФ наперегонки бежали и наемники ЧВК "Вагнер".