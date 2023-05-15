Беспокоят возможности Украины: в ISW рассказали о новой воздушной кампании РФ

ВС РФ израсходовали значительную часть своих высокоточных ракет во время ударов по Украине, поэтому сейчас оккупанты полагаются на дроны-камикадзе Shahed, пытаясь подавить украинскую ПВО.

Недавние удары по территории Украины с помощью беспилотников и ракет проводятся в рамках новой российской воздушной компании, цель которой — сорвать контрнаступление украинских сил. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, опубликованном 14 мая.

Аналитики подсчитали, что с 19 апреля текущего года российские силы провели не менее 10 серий ударов по Украине, особенно в тыловых районах. При этом использовалось значительно меньше высокоточных ракет, чем в предыдущий период, когда Вооруженных силы РФ пытались уничтожить критическую инфраструктуру Украины в результате массированных ракетных обстрелов городов.

В ISW полагают, что ВС РФ израсходовали значительную часть своих высокоточных ракет в предыдущей воздушной кампании. Поэтому теперь вынуждены использовать их гораздо меньше, чтобы сохранить оставшиеся запасы.

"Вместо этого российские силы в значительной степени полагаются на запуск большого количества беспилотников "Шахед" иранского производства для подавления украинской противовоздушной обороны, хотя украинские силы были более эффективны в сбивании российских высокоточных систем, чем во время предыдущей российской воздушной кампании", — говорится в отчете ISW.

По мнению аналитиков, новая российская воздушная кампания сосредоточена на Киеве и предполагаемых украинских военных промышленных и логистических объектах в глубоком тылу. В ISW отмечают, что более ограниченная воздушная кампания до сих пор была более регулярной, чем предыдущая более широкая российская кампания против критической инфраструктуры.

Американские аналитики считают, что российские силы могут пытаться проводить почти ежедневные серии ударов, чтобы представить себя успешно сдерживающими потенциальные предстоящие украинские контрнаступательные операции.

"Предполагаемые цели и ограниченный характер этой кампании указывает на то, что российские силы обеспокоены текущими возможностями Украины начать контрнаступательные операции, хотя снижение эффективности этих ударов, вероятно, не значительно сдерживает украинские возможности в целом", — резюмировали аналитики.

Напомним, 13 мая стало известно, что в Херсонской области противовоздушные силы ВСУ уничтожили два российских БПЛА. Украинские защитники ликвидировали разведывательный дрон "Орлан-10" и ударный дрон типа "Ланцет".

Ранее, 9 мая, спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что российские военные, вероятно, недавно получили новую партию ударных дронов, которые производит Иран. Вместе с тем ВС РФ начали использовать ракеты, произведенные зимой 2022-2023 годов.