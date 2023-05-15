Путь к каким ракетам открыли британцы, когда передали Украине Storm Shadow (видео)

На Западе есть еще не менее 4 дальнобойных крылатых ракет с такими же мощными системами наведения на цель, как и у Storm Shadow. Все они имеют дальность более 250 км.

Великобритания первой передала Украине дальнобойное вооружение в виде крылатых ракет Storm Shadow. Следовательно, ВСУ могут передать другие боеприпасы вместо ATACMS. Об этом сообщает Defense Express.

Британцы стали первыми в расширении возможностей "длинной руки" для украинской армии. В издании вариант с Storm Shadow называют одним из самых лучших, а его дальность в экспортной версии может достигать более 250 км. Однако кроме нее есть и другие варианты ракет:

AGM-158 JASSM;

SLAM-ER;

Taurus KEPD 350;

Joint Strike Missile.

Первый вариант AGM-158 JASSM схож с Storm Shadow. Ракета построена по стелс-технологиям и тоже летит на низких высотах, чтобы ее труднее было выявить средствами ПВО. Вес боевой части AGM-158 JASSM 450 кг для поражения защищенных объектов. Также в издании отмечают, что именно эти боеприпасы можно запускать с транспортных самолетов с помощью специальных поддонов Rapid Dragon.

JASSM-ER под крылом F-16 Фото: MBDA

SLAM-ER – глубоко модернизированная ракета AGM-84 Harpoon. Носителями ракет выступают истребители F-15, F-16 и F/A-18. Однако ее боевая часть несколько меньше – 360 кг, а максимальная дальность 270 км. Она имеет схожую с Storm SHadow систему наведения: инерциальная система, GPS, DSMAC и тепловизионная головка самонаведения.

SLAM-ER имеет боевую часть 360 кг Фото: Boeing

Немецко-шведский боеприпас Taurus KEPD 350 является фактическим аналогом Storm Shadow. Боеприпас имеет аналогичную массу боевой части в 481 кг, а ее дальность полета может достигать более 500 км. Носителем боеприпаса выступают истребители Tornado и Eurofighter, а также Gripen.

KEPD 350 на истребителе Tornado

И последний вариант – Joint Strike Missile. Ракета воздушного базирования построена на базе противокорабельной Naval Strike Missile. Ее можно запускать с американских истребителей F-15, F-16, F/A-18 и F-35. Однако в отличие от других ракет она имеет боеголовку в 120 кг. Система наведения такая же как у SLAM-ER. Единственным нюансом является то, что NSM сейчас производится для ряда стран, запасов на складах фактически нет.

Напомним, 15 мая военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что перехватить ракету Storm Shadow слишком тяжело.

12 мая СМИ называли, на какой самолет можно приспособить ракету Storm Shadow.