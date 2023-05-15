"Выводят подразделения": в ГПСУ рассказали, есть ли угроза вторжения с территории Беларуси

Как отмечают в ведомстве, прошедшие подготовку в Беларуси военные ВС РФ могут быть переведены на Восточное направление для пополнения сил оккупантов. Сейчас на территории РБ дислоцируются около 2,5 тысяч российских солдат.

Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой по состоянию на 15 мая. Враг не сможет прорвать оборону украинских защитников на севере. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По словам Демченко, сейчас на территории Беларуси находится приблизительно 2,5 тысячи российский военнослужащих. Большая часть из них, по его словам находятся на учениях или на полигонах.

"Можно отметить, что количество российских военнослужащих значительно ниже, чем было еще несколько месяцев назад. Напомним, что количество российских военных могло достигать и 10 – 11 тысяч человек", – отметил спикер ГПСУ.

Также Демченко отметил, что подготовленные в Беларуси подразделения российских военных возвращаются в свою страну, и скорее всего далее их будут отправлять на Восточное направление для пополнения сил оккупантов.

"Пока видим, что многие подразделения выводят из Беларуси, однако пополнения полигонов не происходит", – подчеркнул Демченко.

Напомним, в начале января стало известно, что Россия продолжает перебрасывать в Беларусь эшелоны с российскими солдатами. В начале января в белорусский город Витебск прибыли 1400-1600 военных РФ.

Также напомним, что к середине января приблизительное число российских военных на территории соседней с Украиной Беларуси составляло около 11 тысяч.