В Азовском море зафиксирован российский корабль с "Калибрами" на борту, – ВМС Украины

По данным Военно-морских сил, общий залп составляет 8 ракет "Калибр".

Военно-морские силы Украины фиксируют в Азовском море 3 корабля, один из которых имеет на борту ракеты "Калибр". Об этом сообщает пресс-служба ВМС в фейсбуке.

По состоянию на 11 утра 15 мая ВМС фиксируют в Черном море 6 российских кораблей. Среди них нет носителей "Калибров". Однако в Азовском море зафиксировано 3 корабля, один из которых является носителем ракет "Калибр". Общий залп – 8 боеприпасов. Также российские войска держат в Средиземном море 6 военных кораблей и только один имеет 4 "Калибра".

Кроме этого украинские Военно-морские силы фиксируют проход в Азовское море 19 судов через Керчь-Еникальский пролив, из них 2 направлялись в Босфор. А к Черному морю вышло 31 судно, из них 6 двигались на Босфор.

Инфографика по кораблям РФ в Азовском, Черном и Средиземном море.

В ВМС отмечают, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), поскольку они отключают систему автоматической идентификации на обычных судах в акватории Азовского моря.

Напомним, 12 мая СМИ писали, что в РФ заявили о скором вступлении в строй трех ракетных катеров с ракетами "Калибр".

Также известно, что каждый из катеров проекта "Каракурт" может нести на борту 8 ракет "Калибр".