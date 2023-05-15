В Финляндии начались масштабные военные учения Lightning Strike 23: что известно

Это вторые учения после вступления страны в НАТО. В маневрах примут участия более 8 тысяч военнослужащих, причем более тысячи из них — военные США, Великобритании, Швеции и Норвегии.

На полигоне Роваярви в Финляндии стартовала серия из двух крупных военных учений — Lightning Strike 23 и Northern Forest 23. Как сообщила пресс-служба Сухопутных войск Финляндии, учения Lightning Strike 23 пройдут с 15 мая по 26 мая, а маневры Northern Forest 23 начнутся 27 мая и продлятся до 2 июня 2023 года.

"В ходе учений будут отработаны совместные огневые и боевые действия с силами альянса и Швеции, а также возможности оказания и приема международной помощи", — говорится в сообщении.

В маневрах примут участия около 8 тысяч военнослужащих, в том числе представители Сухопутных, Военно-воздушных Сил обороны, а также пограничников. При этом свыше тысячи солдат — это военные четырех стран США, Великобритании, Швеции и Норвегии, отмечено в пресс-релизе.

Также сообщается, что в ходе учений будут задействованы британские боевые машины пехоты (БМП) Warrior, американские системы залпового огня (РСЗО) и БМП CV90 Норвегии и Швеции.

Отметим, что это вторые военные учения на территории Финляндии после того как страна стала членом НАТО. Первые маневры прошли у берегов России месяц назад, когда финские корабли берегового совместно с кораблями НАТО вышли в воды Финского залива.

Напомним, 4 апреля 2023 Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. Президент страны Саули Ниинисте по этому случаю заявил, что этот шаг укрепляет международную позицию страны и ее свободу передвижения.

Финские СМИ 1 мая сообщили, что Хельсинки и Вашингтон рассматривают возможность подписания соглашения по оборонному сотрудничеству, предполагающее размещение на территории Финляндии военных баз НАТО. При этом уточнялось, что переговоры не касаются размещения в стране американского ядерного оружия.