Финляндия разрешит США размещать свои военные базы, – СМИ

Переговоры о создании военных объектов не касаются возможного пребывания на территории Финляндии ядерного оружия из США.

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Между Финляндией и Соединенными Штатами предусматривается подписание соглашения по оборонному сотрудничеству (DCA), предусматривающее возможность пребывания американских военнослужащих на финской территории и военной технике, а также организации и проведения военных учений. Об этом информирует 1 мая Helsingin Sanomat.

Переговоры между представителями государств по DCA начались в конце апреля. Соглашение, как предполагается, дает соответствующее разрешение американским вооруженным силам использовать финскую землю без преград. Это касается и баз для учеб и хранения соответствующих материальных средств. Микаэль Антелл, представитель Министерства иностранных дел Финляндии, объяснил ситуацию. Он отметил, что соглашение с США дополнит членство страны в НАТО.

Условия DCA разрешают развертывание военных подразделений. Нормы будут регламентировать их пребывание на территории государства, предварительное хранение военного оборудования и потенциальные американские инвестиции в инфраструктуру. Как объяснил Антелл, это будет происходить благодаря средствам из США.

Как пример, дипломат назвал возможный вариант создания на территории Финляндии ангара для обслуживания истребителей пятого поколения F-35. В то же время, представитель финского МИД подчеркнул, что DCA не касается возможного размещения в Финляндии ядерного оружия. Когда начались переговоры, США запросили доступ к еще большей территории. Территории в соглашениях не называются базами, а общими территориями, на английском – "согласованные объекты и зоны".

По информации Helsingin Sanomat, переговоры по соглашению, касающемуся сотрудничества на оборонном уровне, на официальном уровне между США и Финляндией будут продолжаться до 2024 года. После этого якобы проект документа будет передан на рассмотрение представителей парламента.

США подписали DCA или аналогичные по статусу соглашения с 17 членами ЕС и НАТО. Также соответствующие договоренности были согласованы еще шестью трансатлантическими союзниками по обороне, не являющимися членами Европейского Союза, в частности, это касается Норвегии.

Напомним, Швеция и Финляндия перевели свои ВМС в боевую готовность. Командующая ВМС Швеции адмирал Ева Скуг Хаслум прокомментировала ситуацию. Она отметила, что российские военные корабли не только намерены повредить расположенные в стране ветровые электростанции, но и рассматривают планы начать нападение на Аландские острова.