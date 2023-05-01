Фінляндія дозволить США розміщувати свої військові бази, – ЗМІ

Наразі перемовини щодо створення військових об'єктів не стосуються можливого перебування на території Фінляндії ядерної зброї зі США.

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Між Фінляндією і Сполученими Штатами передбачається підписання угоди щодо оборонної співпраці (DCA), яка передбачає можливість перебування американських військовослужбовців на фінській території та військової техніки, а також організації та проведення військових навчань. Про це інформує 1 травня Helsingin Sanomat.

Перемовини між представниками держав щодо DCA розпочались наприкінці квітня. Угода, як передбачається, надає відповідний дозвіл американським збройним силам використовувати фінську землю без перешкод. Це стосується й баз для навчань і зберігання відповідних матеріальних засобів. Мікаель Антелл, представник Міністерства закордонних справ Фінляндії, пояснив ситуацію. Він зазначив, що угода зі США доповнить членство країни в НАТО.

Умови DCA надають дозвіл на розгортання військових підрозділів. Норми регламентуватимуть їхнє перебування на території держави, попереднє зберігання військового обладнання й потенційні американські інвестиції в інфраструктуру. Як пояснив Антелл, це відбуватиметься завдяки коштам зі США.

Як приклад, дипломат назвав можливий варіант стосовно створення на території Фінляндії ангару для обслуговування винищувачів п’ятого покоління F-35. Водночас представник фінського МЗС наголосив, що DCA не стосується можливого розміщення у Фінляндії ядерної зброї. Коли почалися перемовини, США запросили доступ до ще більшої території. Території в угодах не називаються базами, а загальними територіями, англійською – "узгоджені об’єкти та зони".

За інформації Helsingin Sanomat, перемовини стосовно угоди, яка стосується співпраці на оборонному рівні, на офіційному рівні між США та Фінляндією триватимуть до 2024 року. Після цього нібито проєкт документа передадуть на розгляд представників парламенту.

США підписали DCA або аналогічні за статусом угоди з 17 членами ЄС і НАТО. Також відповідні домовленості були узгоджені ще шістьма трансатлантичними союзниками по обороні, які не є учасниками Європейського Союзу, зокрема це стосується Норвегії.

Нагадаємо, Швеція та Фінляндія перевели свої ВМС у бойову готовність. Командувачка ВМС Швеції адмірал Єва Скуг Хаслум прокоментувала ситуацію. Вона зазначила, що російські військові кораблі не лише мають намір пошкодити вітрові електростанції, які розташовані у країні, але й розглядають плани розпочати напад на Аландські острови.