"Желание уйти расценивают как измену": в Кремле запретили чиновникам увольняться с должностей

В Кремле поставили перед госслужащими задачу "демонстрировать единство" и намекнули на уголовные дела, если кто-то попытается уйти.

Российским чиновникам запретили покидать свои должности во время войны в Украине. Об этом сообщает российское издание "Важные истории".

По информации источника, в Кремле введен негласный запрет на увольнение после того, как многие чиновники изъявили желание уйти.

"Если все уйдут, будет потеряно управление", — объяснил логику власти в Кремле источник издания.

Источник добавляет, что перед госслужащими в Кремле поставили задачу показывать "единство", а желание уволиться с должности расценивают как измену.

"Мне известно о как минимум 2 случаях, когда губернаторы пытались уйти со своих постов, но им не просто запретили, а намекнули на уголовные дела. За возможность тихо, незаметно уйти сейчас многие готовы хорошо заплатить", — рассказал бывший сотрудник ФСБ.

Сотрудникам спецслужб также запретили уходить со службы из-за объявленной президентом РФ Владимиром Путиным мобилизации — они не могут уволиться даже после окончания контракта.

Напомним, что в России осудили двоих военных, отказавшихся участвовать в так называемой "СВО". Они получили по 2,5 года колонии поселения.

В РФ мужчин, пытавшихся сжечь себя на антивоенной акции, осудили на 8 и 10 лет. По версии следствия, осужденные использовали коктейли Молотова, чтобы запугать правоохранителей и сжечь "пару блоховозов".