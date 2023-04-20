В РФ пытавшихся сжечь себя на акции против войны в Украине мужчин осудили на 8 и 10 лет (фото)

По версии следствия, осужденные принесли на протест коктейли Молотова, чтобы запугать полицейских и поджечь "пару блоховозов". Адвокат же одного из них утверждал, что подзащитный не намеревался никому вредить, а планировал самосожжение в знак протеста против войны.

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Жителей российского Омска — Владимира Сергеева и Антона Жучкова — приговорили к восьми и десяти годам тюремного заключения. Их признали виновными в подготовке теракта. Следствие считает, что упомянутые граждане намеревались поджечь автозак в рамках акции в Москве, направленной против войны в Украине. Об этом сообщает BBC.

Во время задержания омичи попытались покончить с собой.

По решению Второго Западного окружного военного суда, первые три года осужденные будут находиться в тюрьме, а оставшуюся часть наказания им придется отбыть в колонии строгого режима.

Обоих мужчин задержали 6 марта на Пушкинской площади в Москве, они приехали на антивоенную акцию. В рюкзаке одного московские правоохранители нашли коктейли Молотова.

Видео, снятое на месте задержания жителей Омска

В полицейских протоколах отмечено, что в рюкзаке находилась канистра с прикрепленным газовым баллоном и бутылка из-под водки "Русская валюта" с примотанной к горлышку спичкой.

Видео, которое сняла полиция Москвы

Сообщается, что на вопрос силовиков о предназначении упомянутых предметов, Сергеев ответил: "Да думали, может, пару ваших блоховозов подпалить".

Задержание мужчин снимали на видеорегистратор одного из полицейских, а видео выложили в сети в день задержания.

Позже стало известно, что во время задержания Сергеев и Жучков находились под воздействием метадона, причем употребленная доза угрожала жизни. После ареста их на скорой помощи увезли в больницу.

На суде адвокат Жучкова Дмитрий Сотников заявил, что подзащитный не планировал преступление, а вышел на площадь, чтобы "в знак протеста против военных действий на территории Украины совершить акт суицида".

Видео, снятое осенью 2022 года, во время заседания суда по делу задержанных на Пушкинской площади

По словам Жучкова, он не намеревался никому вредить, а хотел совершить самоубийство, чтобы больше не видеть происходящее в мире — "войну в Украине, события на Донбассе". Он также опасался ядерной войны.

Следствие же настаивало на том, что обвиняемые планировали поджог полицейских машин, чтобы запугать сотрудников российской полиции.

Ранее Фокус выяснял, начнутся ли протесты в РФ после новой мобилизации. Кремль планирует рекрутировать в армию порядка 500 тысяч граждан, помимо 300 тысяч мобилизованных в октябре прошлого года.

Напомним, что в РФ проводится скрытая мобилизация: ежемесячно вербуют от 20 тысяч человек. Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что моральное состояние мобилизованных крайне низкое.