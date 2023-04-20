В РФ пытавшихся сжечь себя на акции против войны в Украине мужчин осудили на 8 и 10 лет (фото)
По версии следствия, осужденные принесли на протест коктейли Молотова, чтобы запугать полицейских и поджечь "пару блоховозов". Адвокат же одного из них утверждал, что подзащитный не намеревался никому вредить, а планировал самосожжение в знак протеста против войны.
Жителей российского Омска — Владимира Сергеева и Антона Жучкова — приговорили к восьми и десяти годам тюремного заключения. Их признали виновными в подготовке теракта. Следствие считает, что упомянутые граждане намеревались поджечь автозак в рамках акции в Москве, направленной против войны в Украине. Об этом сообщает BBC.
Во время задержания омичи попытались покончить с собой.
По решению Второго Западного окружного военного суда, первые три года осужденные будут находиться в тюрьме, а оставшуюся часть наказания им придется отбыть в колонии строгого режима.
Обоих мужчин задержали 6 марта на Пушкинской площади в Москве, они приехали на антивоенную акцию. В рюкзаке одного московские правоохранители нашли коктейли Молотова.
В полицейских протоколах отмечено, что в рюкзаке находилась канистра с прикрепленным газовым баллоном и бутылка из-под водки "Русская валюта" с примотанной к горлышку спичкой.
Сообщается, что на вопрос силовиков о предназначении упомянутых предметов, Сергеев ответил: "Да думали, может, пару ваших блоховозов подпалить".
Задержание мужчин снимали на видеорегистратор одного из полицейских, а видео выложили в сети в день задержания.
Позже стало известно, что во время задержания Сергеев и Жучков находились под воздействием метадона, причем употребленная доза угрожала жизни. После ареста их на скорой помощи увезли в больницу.
На суде адвокат Жучкова Дмитрий Сотников заявил, что подзащитный не планировал преступление, а вышел на площадь, чтобы "в знак протеста против военных действий на территории Украины совершить акт суицида".
По словам Жучкова, он не намеревался никому вредить, а хотел совершить самоубийство, чтобы больше не видеть происходящее в мире — "войну в Украине, события на Донбассе". Он также опасался ядерной войны.
Следствие же настаивало на том, что обвиняемые планировали поджог полицейских машин, чтобы запугать сотрудников российской полиции.
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