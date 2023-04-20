У РФ чоловіків, які намагалися спалити себе на акції проти війни в Україні, засудили на 8 і 10 років (фото)

За версією слідства, засуджені принесли на протест коктейлі Молотова, щоб залякати поліцейських та підпалити "пару блоховозів". Адвокат одного з них стверджував, що підзахисний не мав наміру нікому шкодити, а планував самоспалення на знак протесту проти війни.

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Жителів російського Омська — Володимира Сергєєва та Антона Жучкова — засудили до восьми та десяти років ув'язнення. Їх визнали винними у підготовці теракту. Слідство вважає, що згадані громадяни мали намір підпалити автозак на антивоєнній акції у Москві, яка була спрямована проти війни в Україні. Про це повідомляє ВВС.

Під час затримання омічі спробували накласти на себе руки.

За рішенням Другого Західного окружного військового суду, перші три роки засуджені будуть перебувати у в'язниці, а іншу частину покарання їм доведеться відбути в колонії суворого режиму.

Обох чоловіків затримали 6 березня на Пушкінській площі в Москві, вони приїхали на антивоєнну акцію. У рюкзаку одного московські правоохоронці знайшли коктейлі Молотова.

Відео, зняте на місці затримання мешканців Омська

У поліцейських протоколах зазначено, що в рюкзаку знаходилася каністра з прикріпленим газовим балоном та пляшка з-під горілки "Російська валюта" з примотаним сірником.

Відео, яке зняла поліція Москви

Повідомляється, що на питання силовиків про призначення згаданих предметів Сергєєв відповів: "Та думали, може, пару ваших блоховозів підпалити".

Затримання чоловіків знімали на відеореєстратор одного з поліцейських, а відео виклали у мережі у день затримання.

Пізніше стало відомо, що під час затримання Сергєєв та Жучков перебували під впливом метадону, причому вжита доза загрожувала життю. Після арешту їх на швидкій допомозі відвезли до лікарні.

На суді адвокат Жучкова Дмитро Сотников заявив, що підзахисний не планував злочину, а вийшов на площу, щоб "на знак протесту проти воєнних дій на території України вчинити акт суїциду".

Відео, зняте восени 2022 року, під час засідання суду у справі затриманих на Пушкінській площі

За словами Жучкова, він не мав наміру нікому шкодити, а хотів вчинити самогубство, щоб більше не бачити того, що відбувається у світі, — "війну в Україні, події на Донбасі". Він також побоювався ядерної війни.

Слідство наполягало на тому, що обвинувачені планували підпал поліцейських машин, щоб залякати співробітників російської поліції.

Раніше Фокус з'ясовував, чи розпочнуться протести в РФ після нової мобілізації. Кремль планує рекрутувати до армії близько 500 тисяч громадян, окрім 300 тисяч мобілізованих у жовтні минулого року.

Нагадаємо, що в РФ проводиться прихована мобілізація: щомісяця вербують від 20 тисяч людей. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що моральний стан мобілізованих вкрай низький.